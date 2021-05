Atletico mistrzem Hiszpanii! Real robił, co mógł do końca, ale nie dogonił rywali!

Po raz kolejny w historii rywalizacji o mistrzostwo Hiszpanii wszystko rozstrzygało się w ostatniej kolejce sezonu. Szansę na tytuł miały dwie drużyny - prowadzące Atletico Madryt z 83 punktami i Real Madryt na drugiej pozycji z 81 punktami. Szanse drużyny Simeone były wyraźnie wyższe, ale wiadomo było, że w ostatnim meczu każdy zespół jest zdany na siebie.

Ostatnia kolejka jak cały sezon. Real i Atletico zaczęły od straty bramki

I zaczęło się fatalnie dla Atletico. Już w 18. minucie spotkania bramkę zdobył Oscar Plano. Sprawdzano, czy przy podaniu Marcosa Andre nie było spalonego, ale okazało się, że zawodnicy Realu Valladolid nie popełnili błędu. Było zatem 1:0 dla gospodarzy. Ale w drugim kluczowym dla losów tytułu spotkaniu też zaczęły się dziać niesamowite rzeczy.

W 20. minucie piłkę w polu karnym Realu Madryt dostał Yeremi Pino i trafił dla Villarealu. To oznaczało, że Real będzie musiał gonić wynik, a ewentualne utrzymanie się wyniku w meczu Atletico z Valladolid nic im nie da. Wyścig o tytuł w La Liga na początku 38. kolejki wyglądał tak, jak przez większość sezonu - przypominał wyścig ślimaków, z których najbliżej mety jest Atletico.

Ta chwila wstrząsnęła Hiszpanią! Najpierw gol Benzemy anulowany przez VAR, potem dwa gole Atletico

Do końca pierwszej połowy wyniki nie uległy zmianie. 56. minuta obu meczów to jednak chwila, która wstrząsnęła całą piłkarską Hiszpanią! Real Madryt wyrównał w meczu z Villarealem, ale gol Karima Benzemy został anulowany przez VAR, bo Francuz był na spalonym. Minutę później w meczu Realu Valladolid z Atletico bramkę na 1:1 dla drużyny z Madrytu zdobył Angel Correa i sytuacja "Królewskich" stała się fatalna.

Na domiar złego dla Realu to nie był koniec strzelania zawodników Diego Simeone. W 67. minucie Luis Suarez dostał prezent od rywali - dopadł do źle zagranej piłki przez jednego z obrońców Realu Valladolid, wbiegł w pole karne i pokonał Jordiego Masipa. Cała drużyna ruszyła do Urugwajczyka i cieszyła się już tak, jakby była pewna mistrzostwa Hiszpanii.

Atletico mistrzem Hiszpanii po siedmiu latach przerwy! Jedenasty tytuł w historii

W 87. minucie Real Madryt wyrównał w meczu z Villarealem dzięki pięknemu trafieniu Karima Benzemy. Zawodnicy Zinedine'a Zidane'a potrzebowali jednak zwycięstwa i porażki lub remisu Atletico. W doliczonym czasie gry zwycięstwo dał Realowi jeszcze Luka Modrić, ale był to gol, który nic nie znaczył w kwestii mistrzostwa Hiszpanii.

Zwycięstwo Realu 2:1 nie znaczyło dla nich nic w momencie, gdy Atletico wygrało 2:1 z Realem Valladoid. To dlatego "Los Colchoneros" zostali mistrzem Hiszpanii po raz jedenasty w swojej historii. Wcześniej Atletico sięgnęło po tytuł w sezonie 2013/2014. W ostatecznej tabeli rozgrywek wyprzedziło Real o dwa punkty.

Tabela La Liga po ośmiu meczach 38. kolejki:

1. Atletico Madryt - 86 punktów

2. Real Madryt - 84 punkty

3. FC Barcelona - 79 punktów

4. Sevilla - 74 punkty (mecz w niedzielę)

5. Real Sociedad - 62 punkty

6. Real Betis - 61 punktów

7. Villareal - 58 punktów

8. Celta Vigo - 53 punkty

9. Athletic - 46 punktów

10. Granada - 45 punkty (mecz w niedzielę)

11. Osasuna - 44 punkty

12. Cadiz - 44 punkty

13. Valencia - 43 punkty

14. Levante - 41 punktów

15. Deportivo Alaves - 38 punktów (mecz w niedzielę)

16. Getafe - 37 punktów (mecz w niedzielę)

17. Elche - 36 puntków

18. Huesca - 34 punkty

19. Real Valladolid - 31 punktów

20. Eibar - 30 punktów

W sezonie La Liga do rozegrania pozostały jeszcze dwa mecze - Granada zagra z Getafe, a Sevilla z Deportivo Alaves. Znamy już jednak rozstrzygnięcia w przypadku europejskich pucharów i spadku z ligi. W kolejnym sezonie w La Liga nie zagrają Eibar, Real Valladolid oraz Huesca. Do Ligi Mistrzów awansowały Atletico, Real Madryt, Barcelona i Sevilla, do Ligi Europy Real Sociedad i Real Betis, a w eliminacjach do Ligi Konferencji zagra Villareal.