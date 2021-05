Kolejny klub chce Lewandowskiego? Anglicy: Jest na liście życzeń

Ewentualny transfer Roberta Lewandowskiego to jeden z głównych tematów mediów przed zbliżającym się oknem transferowym. Polak jest przymierzany do klubów z Premier League (głównie do Chelsea oraz Manchesteru City), ale też do Paris Saint-Germain, gdzie miałby zastąpić Kyliana Mbappe. Według ostatnich doniesień Lewandowski miałby jednak kontynuować karierę w Hiszpanii.

Media: Robert Lewandowski chce przenieść się do Barcelony. Transfer może być trudny do zrealizowania

Jak podaje brytyjski „Daily Mail", Robert Lewandowski wyraził chęć transferu do FC Barcelony. Klub ze stolicy Katalonii jest zainteresowany sprowadzeniem kapitana biało-czerwonych, natomiast sam transfer wydaje się trudny do zrealizowania. Prezes Joan Laporta zamierza przeprowadzić rewolucję w zbliżającym się oknie transferowym, w wyniku której odejść mogą tacy zawodnicy, jak Antoine Griezmann, Sergi Roberto czy Gerard Pique. Takie decyzje mają sprawić, że Barcelona znajdzie się w dużo lepszej sytuacji finansowej.

Dodatkowo Robert Lewandowski jest związany kontraktem z Bayernem Monachium do końca czerwca 2023 roku i zarabia 20 milionów euro za sezon. Wymagania finansowe napastnika mogą sprawić, że Barcelona poszuka dużo tańszej opcji na rynku. Według doniesień mediów z Anglii i Hiszpanii klub jest dogadany z Sergio Aguero. Transfer Argentyńczyka ma zostać ogłoszony po finale Ligi Mistrzów (29 maja), a w grę wchodzi dwuletni kontrakt.

Robert Lewandowski wrócił do gry pod koniec kwietnia po kontuzji więzadła pobocznego w kolanie i na kolejkę przed końcem sezonu wyrównał strzelecki rekord Gerda Muellera z sezonu 1971/1972 (40 goli). W najbliższym spotkaniu z Augsburgiem napastnik stanie przed szansą pobicia tego wyjątkowego osiągnięcia.

Redakcja Sport.pl kibicuje kapitanowi polskiej kadry w nowym specjalnym dziale "Licznik rekordu". W pogoni za pobiciem rekordu uruchomiliśmy też na nośniku multimedialnym w samym centrum Warszawy licznik, dzięki któremu tysiące ludzi codziennie mogą śledzić, jak idzie kapitanowi reprezentacji Polski.