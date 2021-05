Hitowy transfer Sergio Aguero! Prezentacja w czerwcu. Duża obniżka zarobków

Kontrakt Sergio Aguero z Manchesterem City wygasa z końcem obecnego sezonu. Argentyńczyk nie zdecydował się go przedłużyć, o czym klub poinformował kibiców już w marcu. "Ceniona przez kibiców City globalna ikona piłki nożnej jest jednym z najbardziej utytułowanych i szanowanych piłkarzy, którzy kiedykolwiek nosili błękitną koszulkę" - czytamy w komunikacie na stronie internetowej. Aguero w obecnych rozgrywkach ma problemy z grą. Z powodu kontuzji stracił miejsce w składzie i w sumie rozegrał zaledwie 18 spotkań, w których zdobył 4 bramki i zaliczył jedną asystę.

Brak podpisu Aguero pod nową umową sprawił, że latem Argentyńczyk może się przenieść do innego klubu za darmo. Od razu po ogłoszeniu takiej decyzji w mediach rozpoczęły się spekulacje na temat przenosin 32-letniego napastnika. Od samego początku faworytem do jego zatrudnienia była FC Barcelona i zdaje się, że transfer ten jest coraz bliżej. W ostatnich dniach przenosiny Aguero do Katalonii potwierdzały dzienniki "Mundo Deportivo" i "La Vanguardia".

Teraz o krok dalej poszedł dziennikarz hiszpańskiego radia "Onda Cero" Alfredo Martinez, który poinformował na Twitterze, że w czerwcu odbędzie się prezentacja Aguero na Camp Nou. Argentyńczyk miał się porozumieć z nowym klubem i ustalić roczną pensję w wysokości 5 milionów euro rocznie. Oznaczałoby to sporą obniżkę w porównaniu do tego co napastnik zarabiał w Manchesterze City, gdzie inkasuje około 12 milionów euro. Prezes FC Barcelony Joan Laporta jest przekonany, że zatrudnienie Aguero nie tylko wzmocni siłę ofensywną, ale przybliży także Leo Messiego do pozostania w klubie. Obaj zawodnicy od wielu lat są bliskimi przyjaciółmi.

Sergio Aguero został zawodnikiem Manchesteru City w 2011 roku, kiedy to przeniósł się z Atletico Madryt. Od tamtej pory rozegrał w klubie z Etihad Stadium 388 spotkań, w których zdobył 258 bramek, co czyni go najlepszym strzelcem w historii klubu. Pięciokrotnie zdobywał mistrzostwo Anglii i raz został królem strzelców Premier League w sezonie 2014/15.

