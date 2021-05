Wielka rewolucja w Realu. Dziennikarze dotarli do listy zawodników, którzy mają odejść

Listę otwiera Eden Hazard. Ale trudno się dziwić, bo choć Belg kosztował Real Madryt ponad 115 milionów euro, to od lipca 2019 zdobył zaledwie pięć bramek w 43 spotkaniach. 30-latek co chwila wypada z powodu kontuzji. Madryt opuścić ma także Raphael Varane. Francuski stoper to szansa na największych zarobek, bo jego wycena to 70 milionów euro. Kuszą go kluby z Premier League, na czele z Manchesterem United i Chelsea. Obrońcę chętnie ściągnie także Paris Saint Germain.

Nowego klubu powinien sobie poszukać Gareth Bale, który przebywa aktualnie na wypożyczeniu w Tottenhamie. Królewscy są świadomi, że trudno będzie go sprzedać, więc postarają się chociaż wypożyczyć skrzydłowego, aby nieco zaoszczędzić na jego pensji. "AS" donosi, że nowych wyzwań poszuka też Marcelo, który w ostatnich miesiącach nie przypomina piłkarza, który w barwach Realu wygrał m.in. cztery Ligi Mistrzów.

Nie można wykluczyć transferu Marco Asensio, który miewa wahania formy, a można na nim zarobić około 40 milionów euro. Na wylocie jest także Isco, który w tym sezonie rozegrał zaledwie 863 minut w lidze, a w LM niespełna 100. Jeszcze bardziej marginalizowany graczem jest Mariano, autor jednego gola w lidze. Niepewny los czeka Sergio Ramosa, któremu 1 lipca wygaśnie mowa. - Kocham go, ale jesteśmy w bardzo złej sytuacji, a trzeba być być realistami. Wszyscy się teraz w takiej znajdujemy. Nie powiedziałem, że on odejdzie. Wciąż wiele może się wydarzyć - mówił Florentino Perez cytowany przez "Markę".

Pozostali piłkarze, którzy mogą odejść, ale obecnie są wypożyczeni:

Luka Jović (Eintracht)

Dani Ceballos (Arsenal)

Borja Mayoral (AS Roma)

Ale to nie koniec

Wiele spekuluje się też o Zinedine Zidanie, którego zastąpić mógłby Massimiliano Allegri, były trener Juventusu i Milanu. Z kolei prezes Realu, marzy o zakontraktowaniu Davida Alaby, który latem stanie się wolnym zawodnikiem. Perez chciałby także Eduardo Camavinę, utalentowanego pomocnika reprezentacji Francji. Na szczycie listy marzeń Realu niezmiennie znajduje się Kylian Mbappe z PSG.