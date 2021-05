Trzy lata temu odmówił pracy w Realu Madryt. Teraz wszystko się zmieniło. Może zostać następcą Zidana!

"Prezydent Realu Madryt, Florentino Perez, skontaktował się z Allegrim trzy lata temu. Wtedy Massimiliano Allegri odrzucił umowę, ponieważ doszedł do porozumienia ws. nowej umowy z Juventusem. Obecnie Allegri pozostaje bez zatrudnienia. Były bezpośrednie kontakty. Włoch zaakceptowałby pracę w Realu Madryt" - napisał Fabrizio Romano, dziennikarz "Sky Sports" świetnie zorientowany w tematyce transferów.

Florentino Perez szuka następcy Zinedine'a Zidane'a. Allegri nie jest jedyną opcją prezydenta Realu Madryt

Massimiliano Allegri nie jest jednak jedynym kandydatem Florentino Pereza. "Na liście znajdują się się trzy nazwiska - w tym Raul [Gonzalez]" - dodał Romano. Według zagranicznych mediów Zinedine Zidane odejdzie z Realu Madryt po sezonie. Francuz miał już przekazać tę informację swoim zawodnikom.

Zinedine Zidane po raz drugi w swojej karierze objął Real Madryt w marcu 2019 roku, ale jego obecna kadencja jest zdecydowanie mniej udana niż poprzednia. W tym czasie 48-latek zdobył mistrzostwo Hiszpanii oraz Superpuchar Hiszpanii. Obecnie Real znajduje się na 2. miejscu w tabeli i walczy o sukces w La Liga. Do Atletico Madryt traci dwa punkty.

Massimiliano Allegri natomiast pracował tylko we włoskich klubach. Poza Juventusem szkoleniowiec prowadził m.in. AC Milan, Cagliari czy SPAL. W swojej karierze Włoch sześciokrotnie zdobył mistrzostwo kraju, cztery razy zdobył Puchar Włoch i trzy razy Superpuchar. Dziewięciokrotnie zakwalifikował się do Ligi Mistrzów, choć w tych rozgrywkach Allegri nie triumfował ani razu.