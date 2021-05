Memphis Depay dogadany z nowym klubem. Transfer dojdzie do skutku pod jednym warunkiem

FC Barcelona szykuje się do dużych zmian w najbliższym oknie transferowym. Według informacji podawanych przez "Mundo Deportivo" z klubu może odejść aż 14 zawodników. Drużyna ze stolicy Katalonii jest pewna podpisania kontraktu z Erikiem Garcią z Manchesteru City, natomiast wciąż trwają rozmowy z Georginio Wijnaldumem, Sergio Aguero i Memphisem Depayem. Według najnowszych doniesień jeden z nich już doszedł do porozumienia z Barceloną.

Media: Memphis Depay dogadany z FC Barceloną. Dołączy do nowego klubu, jeżeli trenerem pozostanie Ronald Koeman

Jak podaje hiszpańska "Marca", Memphis Depay doszedł już do porozumienia ws. indywidualnego kontraktu z FC Barceloną. Napastnik reprezentacji Holandii jest gotów do znacznego obniżenia swoich zarobków, aby dołączyć do drużyny ze stolicy Katalonii. Warunkiem finalizacji tego transferu jest pozostanie Ronalda Koemana na stanowisku trenera. W przypadku zatrudnienia nowego szkoleniowca negocjacje będą musiały ponownie się rozpocząć.

Barcelona czeka na wyniki audytu, aby dowiedzieć się, w jakiej sytuacji finansowej się znajduje, natomiast klub zamierza pozostać aktywny na rynku transferowym. Przyjście Depaya nie oznacza braku zakupu innego napastnika. Media w Hiszpanii podają, że dogadany z Barceloną jest także Sergio Aguero. Argentyńczyk zostanie ogłoszony nowym piłkarzem Blaugrany po finale Ligi Mistrzów. W przypadku Depaya taka data nie jest znana.

Memphis Depay zagrał w 38 spotkaniach tego sezonu w barwach Olympique’u Lyon. Napastnik zdobył w nich 21 bramek i zanotował dziesięć asyst. Tak jak w przypadku Aguero, jego obecny kontrakt wygasa z końcem sezonu 2020/2021.