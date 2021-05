FC Barcelona szykuje rewolucję w składzie. Ci piłkarze mogą odejść

Barcelona ma zamiar gruntownie przebudować kadrę pierwszego zespołu po to, aby podnieść jej poziom, ale też zmniejszyć kwoty wydawane na pensje. Ograniczenia powodują, że klub bierze pod uwagę różne możliwości, w tym transfery gotówkowe, wymiany z innymi zespołami, ale też o rozwiązywanie kontraktów.

Media: Aż 14 piłkarzy może odejść z Barcelony. Klub nie chciałby stracić piłkarza "wagi ciężkiej"

Jak podaje hiszpańska gazeta "Mundo Deportivo", 14 zawodników może odejść z Barcelony w najbliższym oknie transferowym. Dziennikarze wymieniają jednak tylko siedmiu z nich – mowa o takich zawodnikach, jak Neto, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Miralem Pjanić, Matheus Fernandes, Martin Braithwaite oraz Philippe Coutinho. Nie wiadomo, czy do tej grupy może zaliczyć się piłkarz należący do tzw. "wagi ciężkiej". Dziennik podaje jako przykład Sergiego Roberto, któremu umowa wygasa z końcem czerwca przyszłego roku.

FC Barcelona wciąż czeka na decyzję Leo Messiego. Argentyńczyk ma ważny kontrakt z klubem do końca tego sezonu, natomiast według doniesień medialnych jego decyzji należy się spodziewać po Copa America. Barcelona ma zamiar przedłużyć umowę z Messim o dwa kolejne sezony z nadzieją na to, że piłkarz zmniejszy swoje wymagania finansowe.

"Mundo Deportivo" dodaje, że do Barcelony może przyjść nawet czterech piłkarzy. Po sezonie do klubu dołączy Eric Garcia, a poza tym klub negocjuje z Sergio Aguero, Memphisem Depayem oraz Georginio Wijnaldumem. Ostatnia dwójka może trafić do klubu ze stolicy Katalonii, jeżeli Ronald Koeman pozostanie na stanowisku trenera.