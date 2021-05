Gwiazdor Realu wyrzucony z treningu i odsunięty od składu po ostrej dyskusji z Zidane'em

Marcelo nie jest zawodnikiem pierwszej jedenastki w tym sezonie w zespole prowadzonym przez Zinedine’a Zidane’a. Brazylijczyk przegrywał rywalizację z Ferlandem Mendym, a dodatkowo na jednym z ostatnich treningów podpadł trenerowi i znacznie pogorszył swoją pozycję w klubie. Obrońca nie znalazł się w kadrze na najbliższy mecz z Granadą, choć nic mu nie dolega, a Mendy jest wykluczony z gry z powodu kontuzji.

Media: Marcelo odsunięty od pierwszego zespołu. To wynik ostrej dyskusji z Zinedinem Zidanem

Jak podaje Goal, Marcelo wdał się w dyskusję z trenerem Zinedinem Zidanem na jednym z ostatnich treningów Realu Madryt. Rozmowa między nimi miała okazać się na tyle ostra, że Francuz wyrzucił zawodnika z zajęć, a potem odsunął od kadry meczowej na spotkanie z Granadą. Według wspomnianego źródła Marcelo miał skrytykować taktykę, którą Zidane szykował na najbliższego rywala.

Real Madryt ogłosił kadrę 20 zawodników powołanych na mecz z Granadą. W niej znalazło się tylko czterech obrońców – Alvaro Odriozola, Nacho, Eder Militao oraz Miguel Gutierrez. Prawdopodobnie to ten ostatni - piłkarz z drużyny Castilli - zajmie miejsce Marcelo na lewej obronie. Real zajmuje trzecie miejsce w tabeli z 75 punktami i traci pięć punktów do lokalnego rywala - Atletico, które znajduje się na pozycji lidera.

Kontrakt Marcelo z Realem Madryt jest ważny do 30 czerwca przyszłego roku i wszystko wskazuje na to, że nie zostanie przedłużony. W ostatnich tygodniach media przymierzały Brazylijczyka do transferu do takich klubów, jak AS Monaco czy Inter Miami. Marcelo zagrał w 18 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach i zanotował w nich cztery asysty.