Kluczowe zwycięstwo Atletico Madryt. Mistrzostwo Hiszpanii coraz bliżej

W lidze hiszpańskiej trwa zażarta walka o końcowy triumf. O mistrzostwo walczą cztery zespoły i żaden nie może pozwolić sobie na błąd, bo może to oznaczać definitywny koniec marzeń o zwycięstwie w La Liga. We wtorek potknęła się Barcelona, która zremisowała z Levante 3:3. Potknięcie Katalończyków mogło w środę wykorzystać Atletico. Madrycki zespół musiał wygrać, aby utrzymać pozycję lidera, powiększyć przewagę nad Barceloną i wywrzeć presję na Realu Madryt.

Ważny krok Atletico w stronę mistrzostwa. Zadecydowała pierwsza połowa

Atletico było zdecydowanie lepszym zespołem w pierwszej połowie i przy lepszej skuteczności mogło zamknąć mecz już po pierwszych 45 minutach. Gospodarze i tak nie mogli narzekać. W 16. minucie Marcos Llorente znakomicie zagrał z głębi pola w "szesnastkę", a tam odnalazł się Yannick Carrasco. Przyjął sobie piłkę na zewnętrzną część stopy, piłka odskoczyła mu trochę do boku, ale zawodnik Atletico zdołał jeszcze oddać strzał, po którym jego zespół prowadził 1:0. Drugi gol padł w 28. minucie. Luis Suarez popędził z piłką pod pole karne Realu i znakomicie obsłużył Angela Correę podaniem "w uliczkę". Correa nie zmarnował tego i umieścił piłkę w bramce obok bramkarza. Real odgryzł się w 30. i 36. minucie za sprawą Aleksandra Isaka. Najpierw jego potężny strzał z około 14 metrów odbił bramkarz, a potem po indywidualnej akcji i strzale z obrębu "szesnastki" piłka przeleciała obok bramki.

Absurdalny gol w meczu Chelsea - Arsenal. Ależ walka o Ligę Mistrzów w Premier League

W drugiej części spotkania nie działo się zbyt wiele. Atletico starało się spokojnie i bez nerwów dowieźć zwycięstwo do końcowego gwizdka. Ostatecznie udało się zgarnąć trzy punkty, ale pod koniec było trochę nerwów. Igor Zubeldia w 83. minucie skierował piłkę do bramki po rzucie rożnym i zrobiło się 2:1. To jednak było wszystko, na co stać było Real Sociedad.

Atletico teraz może spokojnie czekać na ruch rywali. Na dwie kolejki przed końcem Atletico ma sześć punktów przewagi na Sevillą i cztery nad Barceloną. Pięć punktów do Atletico traci też Real Madryt, ale piłkarze Zidane'a mecz 36. kolejki mają jeszcze przed sobą.