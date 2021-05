Media: Możliwy hitowy transfer Gianluigiego Buffona. "Wezmę wszystko pod uwagę"

W miniony wtorek Gianluigi Buffon ogłosił w rozmowie z "beIN Sports", że z końcem sezonu opuści Juventus i nie przedłuży wygasającego kontraktu. Były reprezentant Włoch dodał, że nie ma zamiaru jeszcze kończyć kariery. - Czuję, że dałem wszystko Juventusowi. Dotarliśmy do końca pewnego cyklu. Być może przestanę grać lub znajdę motywację do kontynuowania kariery, albo zdobędę inne doświadczenia życiowe. Wezmę wszystko pod uwagę – powiedział.

Jak podaje francuski portal "Footmercato", Barcelona skontaktowała się z Gianluigim Buffonem ws. podpisania kontraktu na sezon 2021/2022. Klub ze stolicy Katalonii nie uważa Włocha za bezpośredniego konkurenta dla Marca-Andre ter Stegena, natomiast widzi w nim zmiennika dla Niemca.

Taka decyzja sprawi, że zgodę na odejście może otrzymać Neto, a klub ma nadzieję na odzyskanie części zapłaconych pieniędzy. Neto trafił do Barcelony w lipcu 2019 roku za 26 milionów euro z Valencii. Brazylijczyk zagrał w 11 meczach w tym sezonie, z czego sześć z nich rozegrał w Primera Division.

We włoskich mediach pojawiają się informacje, że zakontraktowaniem Buffona może być też zainteresowana Atalanta Bergamo. Na ten moment nie wiadomo, kto może zostać jego następcą w Juventusie. Gianluigi Buffon zagrał w 12 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach i zachował aż sześć czystych kont. Włoch ma zagrać w najbliższym meczu ligowym przeciwko Sassuolo – odbędzie się on w najbliższą środę o godzinie 20:45.