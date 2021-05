W hiszpańskich mediach: "kradzież", "skandal", "wstyd". Zapytaliśmy sędziego o akcję z meczu Realu

W poniedziałek w hiszpańskich mediach słowa: "kradzież", "skandal", "niesprawiedliwość", "złodziejstwo" i "wstyd" pojawiają się z dawno niewidzianym natężeniem. W najbardziej zaciętym finiszu sezonu LaLiga od lat kluczowe znaczenie mogą mieć detale, a w Madrycie uznano, że "w takich warunkach nie da się rywalizować o mistrzostwo". Dziennik "MARCA" pisze, że w klubie doszukują się spisku arbitrów, Tomas Roncero w "AS-ie" przygotował listę pięciu błędów sędziego, a w "ABC" czytamy, że "dzięki VAR-owi przypomnieliśmy sobie o Teneryfie”. To odniesienie do sytuacji z początku lat 90, gdy Real stracił dwa tytuły z rzędu na rzecz Barcelony po sędziowskich skandalach na jednej z Wysp Kanaryjskich. Inni sugerują, że Juan Martinez Munuera przed rokiem skrzywdził Sevillę na Santiago Bernabeu (dyrektor sportowy Andaluzyjczyków Monchi mówił wówczas: "Gdyby anulował nam drugiego gola, ściągnąłbym zespół z boiska"), więc teraz postanowił się odwdzięczyć. A w tej części Madrytu która kibicuje Atletico mówią, że obecna afera to jedynie sposób, by wywrzeć presję, aby w pozostałych trzech seriach spotkań sędziowie gwizdali dla Realu.

Czy ktoś rozumie, o co chodzi z zagraniami ręką?

Aby zrozumieć, o co chodzi, cofnijmy się do 75. minuty meczu Realu z Sevillą. Było 1:1, zwycięstwo dawało madrytczykom pozycję lidera LaLiga. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Eder Militao dotyka piłki ręką. Piłkarze gości krzyczeli: "Ręka!" i zaczęli protestować. Gwizdek arbitra milczał. Królewscy ruszyli z kontrą. Vinicius dograł do Karima Benzemy, ten samotnie przebiegł 50 metrów i został w polu karnym rywala powalony przez Bono, bramkarza Andaluzyjczyków. I rozpoczęło się szaleństwo, a Martinez Munuera znalazł się w sytuacji, w której z jednej strony miał kontrowersyjną jedenastkę dla Sevilli, z drugiej klarowną dla Realu. Po wideoweryfikacji arbiter zdecydował się podyktować karnego dla gości. – Nie pierd..., nie można gwizdać takich rzeczy – krzyczał z trybun Sergio Ramos, a Dani Carvajal pisał na Instagramie: "Co za żenada".

Ivan Rakitić zamienił jedenastkę na gola, było 1:2, a tuż przed końcem wyrównał Toni Kroos. Real pozostał w grze o mistrzostwo, ale nie jest zależny tylko od siebie, jak byłby w przypadku zwycięstwa. – Nie rozumiem, o co chodzi z zagraniami ręką – mówili jednym głosem Emilio Butragueno, Julen Lopetegui, Marco Asensio czy Zinedine Zidane. Francuz, na co dzień oaza spokoju, kipiał złością. – Jestem wkurzony. Poprosiłem sędziego, by wyjaśnił mi, dlaczego podyktował karnego. Zrobił to, ale jego słowa mnie nie przekonały – narzekał szkoleniowiec wicelidera LaLiga. Zwykle zarzeka się on, że nie komentuje decyzji sędziów, tak samo jak Butragueno, ale w niedzielny wieczór najwyraźniej przekroczona została granica.

Przez przepisy o ręce zgłupieli wszyscy, na czele z sędziami

Sędzia znalazł się w sytuacji z greckiej tragedii: czego by nie zrobił, byłoby źle. By przeanalizować sytuację, skontaktowaliśmy się z jednym z czołowych polskich arbitrów. Aspekt anulowania jedenastki dla Realu jest prosty. Choć Bono ewidentnie faulował Benzemę i ten szykował się do strzału, to protokół VAR mówi, że jeśli jest potencjalny niepodyktowany karny, to trzeba tę sytuację przeanalizować przy pierwszej przerwie w grze. I jeśli główny arbiter uważa, że popełnił błąd, kolejną akcję traktuje się tak, jakby jej nie było, chyba że dojdzie do poważnego przewinienia bez piłki. Czyli tutaj sędzia postąpił jak należy.

Dalej jest trudniej. W przepisach dotyczących zagrań ręką gubią się już wszyscy. – Stary przepis nie był idealny, ale na szkoleniach mieliśmy ok. 80-90 proc. zgodności. Teraz jest tak, że arbiter X powie: "To 100 proc. karny", a inny: "Gramy dalej, zero wątpliwości". Pozostawiono duże pole do interpretacji, a to powoduje, że tworzą się kontrowersje – słyszymy. Hiszpański szef sędziów Carlos Velasco Carballo kryterium decyzji opisywał tak: "Jest przewinieniem, jeśli piłka dotyka ramienia lub ręki powyżej barku". Ale nie wszędzie tak jest. Bo, jak zaznacza nasz rozmówca, np. w UEFA reguły są znacznie bardziej restrykcyjne. – By podyktować karnego "w Europie", ręka musi być ułożona w bardzo nienaturalny sposób. W Hiszpanii, jak widać, nie – słyszymy. A skomplikowanie sytuacji potęguje fakt, że tak naprawdę każdy interpretuje ręce inaczej. Anglicy dostali zgodę IFAB (International Football Association Board – organizacja zajmująca się tworzeniem oraz nowelizacją przepisów gry w piłkę nożną i futsal, przyp. red.) na modyfikację i większe skonkretyzowanie przepisów.

Jeden sędzia, podobne sytuacje, dwie decyzje. Czy to może dziwić?

Sytuacja jest tak zagmatwana, że gubią się w niej nawet arbitrzy. Doskonale widać to na przykładzie Jose Luisa Gonzaleza Gonzaleza, który w niedzielę był arbitrem VAR i zawołał Martineza Munuerę do obejrzenia sytuacji. Ale ten sam Gonzalez Gonzalez był na VAR-ze w meczu Realu z Realem Betis (0:0) i wówczas, w dość podobnej sytuacji, przy podobnie wyciągniętej ręce, nie zdecydował się zawołać sędziego do monitora. Dlaczego? Trudno to zrozumieć. Niedzielną kontrowersję porównuje się też do przypadku z derbów Madrytu, gdy piłka trafiła w rękę Felipe. Choć to był nieco inny przypadek. – Na dzisiaj najważniejszym sformułowaniem jest "piłka oczekiwana i nieoczekiwana". Bardzo fajny przykład był właśnie w derbach Madrytu. Gdybyśmy tylko przesunęli obrońców stojących przed zawodnikiem, który dostał w rękę, cztery, pięć metrów do przodu – nie mamy o czym mówić. Wtedy to jest dla nas prosta decyzja – ręka i rzut karny – mówił w "Sekcji Piłkarskiej" w Sport.pl Szymon Marciniak. Pozycja wspomnianych obrońców była kluczowa dla oceny tej sytuacji: gdyby byli dalej od Felipe, piłka byłaby dla niego oczekiwana. Ale byli blisko, obrońca był zasłonięty, i to zapewne zdecydowało o interpretacji sędziego. Felipe miał też rękę uniesioną dużo niżej niż Militao w kontrowersyjnej sytuacji z niedzieli. - Jeżeli ręce są uniesione, albo wystawione do boku, to nie ma argumentu, żeby obrońcę bronić - mówił Szymon Marciniak. I w meczu z Betisem, i w starciu z Sevillą piłkarze mieli jednak ręce uniesione. – Jeśli zawodnik skacze bark w bark, jest wytrącony i dotyka piłki ręką, to trudno mówić o rozmyślnym zagraniu i naruszeniu przepisów. Ale to wszystko kwestia interpretacji, bo nie zostało to sprecyzowane – mówi nasz rozmówca, który w niedzielny wieczór też podyktowałby karnego. Ale dla Realu.