FC Barcelona będzie miała nowego napastnika. Zaakceptował warunki kontraktu

Jednym z głównych celów transferowych FC Barcelony na najbliższe okienko transferowe jest sprowadzenie nowego napastnika. Po odejściu Luisa Suareza na Camp Nou brakuje snajpera z prawdziwego zdarzenia. W hiszpańskich mediach od dłuższego czasu spekuluje się na temat sprowadzenia z Borussii Dortmund Erlinga Haalanda, ale ze względu na problemy finansowe wydaje się to niemożliwe. Okazuje się, że Joan Laporta i jego współpracownicy znaleźli nowego kandydata.

FC Barcelona dogadała się z nowym napastnikiem. To były podopieczny Ronalda Koemana z reprezentacji Holandii.

Według informacji przekazywanych przez dziennikarzy "RAC1" FC Barcelona porozumiała się co do warunków kontraktu z Memphisem Depayem. Przenosiny Holendra z Olympique Lyon do Katalonii są już praktycznie przesądzone. Napastnik ma dołączyć do nowego klubu za darmo, ponieważ w czerwcu kończy mu się kontrakt we Francji.

Już od stycznia mógł więc negocjować z nowymi pracodawcami. O jego możliwym przejściu do Barcelony mówiło się już jakiś czas temu, ponieważ bardzo zabiegał o niego Ronald Koeman. Obaj panowie zna ją się jeszcze z czasów pracy w reprezentacji Holandii. W grze pozostawały także PSG oraz Juventus, ale sam zawodnik był zainteresowany przenosinami tylko do Hiszpanii. Z tego powodu zgodził się na niższe zarobki, niż proponowały mu poprzednie władze Barcelony.

Memphis Depay gra w Olympique Lyon od stycznia 2017 roku. W tym sezonie jest zdecydowanie najlepszym strzelcem swojego zespołu. W 38 rozegranych spotkaniach we wszystkich rozgrywkach zdobył 21 bramek i zaliczył 10 asyst.

