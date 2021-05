Real Madryt wyszarpał remis z Sevillą. Gol w doliczonym czasie gry

- Już zapominamy o Lidze Mistrzów [Real odpadł w półfinale po dwumeczu z Chelsea]. Przed nami cztery spotkania, cztery finały i wiemy, o co gramy - przekonywał Zinedine Zidane przed spotkaniem z Sevillą, który mógł dać Realowi pierwsze miejsce w tabeli. Pod jednym warunkiem: musiał wygrać. Ale nie wygrał. Tylko zremisował 2:2 z Seviilą i do pierwszego Atletico, które w tej kolejce bezbramkowo zremisowało z Barceloną, traci dwa punkty.

Piłkarze Realu już cieszyli się z gola

"On jest niemożliwy, co za akcja, co za odpowiedź Realu" - zachwycali się komentatorzy Eleven Sports w 12. minucie, kiedy Karim Benzema głową pokonał Bono. Ale sędzia tego gola nie uznał, a radość piłkarzy była przedwczesna, bo Alvaro Odriozola, który podawał do Benzemy, był na pozycji spalonej. "Teraz już chyba spalonego nie było" - komentowali w 22. minucie, kiedy Fernando najpierw w polu karnym nabrał zwodem Casemiro, a po chwili kopnął piłkę między nogami Odriozoli.

To był gol na 1:0 dla Sevilli, jedyny w pierwszej połowie. Gol, na który Real długo nie miał pomysłu jak odpowiedzieć. Aż do 67. minuty, kiedy chwilę wcześniej na boisku pojawił się Marco Asensio, który zmienił Lukę Modricia i który po podaniu Toniego Kroosa dał Realowi wyrównanie.

Powinien być rzut karny dla Realu, ale był dla Sevilli

Po tym golu Real zaczął grać lepiej. W 74. minucie wydawało się, że strzeli gola, bo wyprowadził doskonałą kontrę. Bono co prawda zatrzymał szarżującego Benzemę, ale go faulował. Problem w tym, że cała sytuacja zaczęła się po rzucie rożnym dla Sevilli, kiedy we własnym polu karnym piłkę ręką zagrał Nacho. Sędzia Jose Luis Munuera Montero początkowo tego nie zauważył, ale po konsultacji z VAR przyznał rzut karny nie Realowi a Sevilli, który wykorzystał Ivan Rakitić.

To nie był ostatni gol w tym spotkaniu, bo Real walczył do końca. I wywalczył remis. W czwartej z sześciu minut doliczonych do drugiej połowy, kiedy wyrównał inny rezerwowy - Eden Hazard. Sevilla mimo remisu 2:2 z Realem wciąż ma jeszcze niewielkie szanse na mistrzostwo Hiszpanii. Do końca sezonu pozostały trzy kolejki. W tej chwili jest czwarta i do pierwszego Atletico traci sześć punktów. W następnej kolejce zespół Julena Lopeteguiego podejmie Valencię (12 maja, godz. 19), a Real zagra na wyjeździe z Granadą (13 maja, godz. 22).