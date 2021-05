Sergio Aguero chce grać w Barcelonie. "Jest gotów obniżyć pensję"

Sergio Aguero po sezonie odejdzie z Manchesteru City, o czym już kilkanaście dni temu poinformował sam klub. W Manchesterze w 384 meczach strzelił 257 bramek, co czyni go najlepszym strzelcem w historii klubu. Łącznie sięgnął z nim po cztery tytuły mistrza Anglii, pięć Pucharów Ligi Angielskiej, jeden Puchar Anglii i trzy razy zdobywał Tarczę Wspólnoty. W tym sezonie zagrał w 17 meczach we wszystkich rozgrywkach i strzelił cztery gole.

Aguero nie ma jednak zamiaru kończyć kariery. 32-latek szuka nowego klubu i jeśli wierzyć mediom, to cieszy się on sporym zainteresowaniem klubów z całej Europy. W spekulacjach przewijały się już Chelsea, Everton, Juventus czy Benfica Lizbona. Jednak najgłośniej mówi się o transferze do Barcelony. Katalończycy są na czele wyścigu po napastnika, a co najważniejsze, on sam chciałby tam zagrać.

Sergio Aguero chce grać dla Barcelony. Klub już się z nim skontaktował

Dziennikarze donosili, że Barcelona zaproponowała piłkarzowi dwuletnią umowę. Ten z kolei miał potwierdzić w rozmowach z kolegami z Manchesteru City, że rozmawia z działaczami Barcelony. Pojawiły się także informacje, że Aguero podjął już decyzję i poinformował o niej swoją rodzinę i najbliższe otoczenie. Tym, co miało przekonać Aguero do gry w Barcelonie, jest możliwość gry u boku Leo Messiego, chociaż przyszłość Argentyńczyka nie jest jeszcze pewna.

Kolejne informacje przekazał dziennikarz Oriol Domenech w programie "Onze" na antenie katalońskiej telewizji "TV3". – Swoim kolegom z drużyny powiedział, że priorytetem dla niego jest Barcelona. Jest gotów poczekać i obniżyć swoją pensję, byle tylko zagrać tam w przyszłym sezonie – powiedział dziennikarz. Dodał, że Barcelona zna zamiary napastnika i już się z nim kontaktowała.

Przed transferem Argentyńczyka czeka jeszcze jedno ważne zadanie. Manchester City 29 maja zagra w Stambule w finale Ligi Mistrzów. Rywalem będzie ekipa Chelsea. Jeżeli Manchester wygra, to będzie historyczny, pierwszy triumf tego zespołu w rozgrywkach i piękne ukoronowanie kariery Aguero w Manchesterze City.