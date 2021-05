Impreza piłkarzy Barcelony w domu Messiego. Właśnie przyszły wyniki testu na COVID

Leo Messi w swoim domu zorganizował w poniedziałek spotkanie, na które zaprosił cały zespół Barcelony przed arcytrudnym i być może kluczowym meczem w walce o tytuł z Atletico Madryt (8 maja). "FC Barcelona jest bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek. To zasługa Koemana, Messiego i wszystkich, którzy zeszłego lata zdołali zmienić sytuację i zjednoczyć się, aby osiągnąć założone cele. Kapitan Barcy zrobił krok naprzód w poniedziałek i zorganizował grilla w swoim domu" - pisał dziennik "AS".

"Byli tam zawodnicy pierwszej drużyny Barcelony. Celem Argentyńczyka było uczczenie zwycięstwa na Mestalla i przygotowanie się do pojedynku z Atletico Madryt. Kapitan jest bardzo zaangażowany w życie drużyny i myśli o tym, aby zdobyć tytuł LaLiga" - przekazał "AS" w dalszej części artykułu. Na filmie, który trafił do sieci, można było usłyszeć, że piłkarze Barcelony byli niezwykle zmotywowani i głośno śpiewali "Campeones, campeones", co oznacza "mistrzowie".

Później LaLiga postanowiła wszcząć postępowanie w sprawie złamania protokołu sanitarnego. Chodzi przede wszystkim o obecność partnerek piłkarzy, które nie są objęte taką kontrolą, jak sami zawodnicy. W klubie podnosi się argument, że podobne spotkanie niedawno zorganizowali piłkarze Atletico Madryt. LaLiga jednak została poinformowana o tamtym przyjęciu, a o tym w domu Messiego dowiedziała się dopiero z mediów. Nie wiadomo jeszcze jakie konsekwencje grożą zawodnikom Barcelony.

Cały zespół Barcelony został przebadany pod kątem obecności Covid-19. Wszystkie testy były negatywne

Po imprezie zorganizowanej w domu Messiego cały zespół Barcelony musiał poddać się testom antygenowym na obecność koronawirusa, aby mieć pewność, że będzie mógł w spokoju trenować i przygotowywać się do kluczowego meczu w lidze z Atletico Madryt. Jak poinformował dziennik "Marca" wszystkie badania dały wynik negatywny. To jednak nie koniec testów na Covid-19, ponieważ już w czwartek 6 maja każdy z zawodników zostanie poddany jeszcze ostatniemu testowi PCR, co jest standardową procedurą zgodną z wymogami LaLiga.

Końcówka sezonu w lidze hiszpańskiej zapowiada się fascynująco. Na cztery kolejki przed końcem sezonu liderem jest Atletico Madryt, które wyprzedza o dwa punkty drugi Real Madryt i trzecią Barceloną. W najbliższej serii gier cztery pierwsze zespoły w tabeli zagrają między sobą. Drużyna Koemana zagra z Atletico, a Real podejmie czwartą w tabeli Sevillę. Ekipa Zinedine'a Zidane'a przy równej liczbie punktów ma lepszy bilans bezpośrednich spotkań zarówno z Atletico jak i Barceloną, co oznacza, że będzie wtedy wyżej od nich w tabeli.