Barcelona złoży Messiemu niezwykłą ofertę. To kontrakt na 10 lat! Nie tylko piłkarski!

Prezesi FC Barcelony chcą zrobić wszystko, co w ich mocy, by zatrzymać Messiego w swoim klubie. Argentyńczyk po sezonie będzie wolnym zawodnikiem i będzie mógł wybrać nowego pracodawcę. Najczęściej mówiło się, że może trafić do PSG lub Manchesteru City.

10-letnia umowa dla Messiego

Według informacji dziennika "The Times" zarząd FC Barcelony chce zaoferować Leo Messiemu nowy, bardzo długi, bo aż dziesięcioletni kontrakt. W jego ramach Argentyńczyk zostałby ambasadorem klubu, a potem otrzymał stanowisko w zarządzie Barcelony. Nie przeszkodziłoby to nawet, Messi zagrał na koniec kariery w USA, bo mógłby łączyć role piłkarza i działacza.

Negocjacje z zawodnikiem mają rozpocząć się dopiero po zakończeniu tego sezonu. Joan Laporta, prezes hiszpańskiego klubu podczas ubiegłotygodniowego obiadu, rozmawiał już jednak z ojcem znakomitego piłkarza - Jorge Messim.

Dotychczasowa umowa 33-letniego napastnika, który w tym sezonie zdobył 34 gole i miał 14 asyst, wygasa 30 czerwca tego roku. Katalońska TV3 informowała, że Barcelona chce, by Messi zrezygnował z około połowy wynagrodzenia, co miałoby umożliwić Blaugranie sprowadzenie gwiazdora pokroju Erlinga Haalanda.

Gwiazda Borussii Dortmund, Erling Haaland, jest głównym celem gigantów LaLiga. Ojciec piłkarza, Alf-Inge i jego agent Mino Raiola, niedawno byli w Barcelonie i rozmawiali z klubem ws. ewentualnych przenosin Haalanda na Camp Nou.

Na pięć kolejek przed końcem sezonu Primera Division, FC Barcelona po sensacyjnej porażce z Granadą 1:2 zajmuje trzecie miejsce w tabeli za plecami Realu Madryt i stratą pięciu punktów do lidera, Atletico, które w sobotę wygrało na wyjeździe z Elche 1:0.