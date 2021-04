Barcelona ma kolejnego zawodnika za 100 mln euro. Wskoczył do składu w tym sezonie

Mingueza, który w maju skończy 22 lata, debiutował w barwach Barcelony we wrześniu minionego roku, gdy przy licznych problemach kadrowych drużyny Ronalda Koemana wystąpił w meczu ligowym z Osasuną (4:0), a następnie wywalczył sobie miejsce w pierwszym zespole wicemistrzów Hiszpanii.

REKLAMA

Zobacz wideo Atletico pozostaje faworytem LaLiga? "To jest największy problem Barcelony"

W rozgrywkach 2020/21 hiszpański obrońca zagrał w 36 meczach oficjalnych, w których strzelił dwa gole i zaliczył trzy asysty, występując na środku obrony oraz na prawej stronie defensywy. Jedną z bramek Mingueza strzelił w niedawnym El Clasico, w którym Barcelona przegrała z Realem Madryt 1:2.

Sensacyjna porażka Barcelony na Camp Nou! Koeman nie wytrzymał i wyleciał z ławki

Mingueza w piątek związał się z Barceloną nowym dwuletnim kontraktem, obowiązującym do końca sezonu 2022/23. Jego klauzula odejścia wzrosła do 100 milionów euro. FC Barcelona w tym sezonie zdążyła już zdobyć Puchar Króla i wciąż jest w walce o mistrzostwo Hiszpanii. Na pięć kolejek przed końcem sezonu zespół Ronalda Koemana jest trzeci z dwupunktową stratą do prowadzącego Atletico Madryt.