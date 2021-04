Sensacyjna porażka Barcelony na Camp Nou! Koeman nie wytrzymał i wyleciał z ławki

W 33. kolejce Primera Division punkty straciły oba zespoły z Madrytu. Real zremisował bezbramkowo z Betisem, natomiast Atletico musiało uznać wyższość Athleticu Bilbao (1:2). To oznaczało, że przed meczem z Granadą Barcelona stanęła przed szansą na awans na pierwszą pozycję w lidze.

Zobacz wideo Atletico pozostaje faworytem LaLiga? "To jest największy problem Barcelony"

Współpraca Leo Messiego z Antoinem Griezmannem kwitnie, ale Barcelona nie zbliżyła się do mistrzostwa Hiszpanii

Barcelona od samego początku narzuciła swój styl gry przeciwnikowi i była znacznie lepsza. Granada miała problemy z wyjściem ze strefy obronnej i musiała bronić się przed atakami Katalończyków. W 23. minucie Antoine Griezmann dostrzegł w polu karnym Leo Messiego i Argentyńczyk strzałem z ostrego kąta pokonał Escandella. To była piąta asysta Francuza do Messiego w trakcie tego sezonu i także w spotkaniu z Granadą mogliśmy widzieć, że ich współpraca układa się coraz lepiej. Jedną z groźniejszych okazji dla gości w pierwszej połowie wykreował Roberto Soldado, ale wślizgiem piłkę spod jego nóg wybił Samuel Umtiti.

W drugiej połowie mimo początkowej dominacji Barcelony zespół prowadzony przez Diego Martineza był w stanie kilka razy dojść do głosu. W 63. minucie spotkania w polu karnym błąd popełnił Oscar Mingueza, z którego skorzystał Darwin Machis i uderzył między nogami Marc-Andre ter Stegena. Kilkadziesiąt sekund później czerwoną kartkę otrzymał Ronald Koeman, prawdopodobnie za obraźliwe słowa pod adresem sędziego technicznego.

W 79. minucie akcję przeprowadzili zmiennicy Granady: Adrian Marin dośrodkował futbolówkę w pole karne z lewej strony, a kompletnie niekryty Jorge Molina uderzeniem głową pokonał ter Stegena. Barcelona po tym trafieniu poszła na wymianę ciosów z przeciwnikiem, natomiast ostatecznie nie była w stanie pokonać bramkarza przeciwnika.

Porażka z Granadą sprawia, że Barcelona traci dwa punkty do lidera Primera Division, którym jest Atletico Madryt z 73 punktami. Drużyna z Katalonii ma tyle samo punktów, co Real Madryt (71), natomiast zajmuje trzecie miejsce ze względu na niekorzystny bilans spotkań bezpośrednich (porażki 1:3 i 1:2). W najbliższej kolejce Barcelona zagra na wyjeździe z Valencią. To spotkanie odbędzie się 2 maja o godzinie 21:00.