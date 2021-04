Kluczowy piłkarz Realu Madryt kontuzjowany! 57. uraz w tym sezonie

Żaden klub w Europie nie miał w sezonie 2020/21 tylu problemów zdrowotnych co Real. Aż 57 razy w tym sezonie piłkarz madrytczyków wypadał z gry z powodu kontuzji lub zakażenia koronawirusem. Ostatnim zawodnikiem, który doznał urazu, jest Dani Carvajal. Prawy obrońca w czwartek nie pracował z zespołem, bo – jak podają hiszpańskie media – doznał kontuzji prawego uda. Trwają szczegółowe badania, po których klub wyda oficjalny komunikat, ale nikt nie ma wątpliwości: dla prawego obrońcy to koniec sezonu.

Fala kontuzji w Realu Madryt. Dani Carvajal pauzował aż sześciokrotnie!

Carvajal ma w tym sezonie wybitnego pecha do kontuzji. Doznał ich już sześć! Niedawno wrócił do zdrowia, ale zdążył wystąpić tylko w meczach z Cadizem (3:0), Realem Betis (0:0) i Chelsea (1:1), by kolejny raz trafić pod oko lekarzy i rehabilitantów. W tym sezonie podstawowy reprezentant Hiszpanii rozegrał zaledwie 1119 minut.

Nie wiadomo, czy problemy Carvajala to będzie jedyny problem, z jakim zmagać się będzie musiał Zinedine Zidane. Na czwartkowym treningu zabrakło też Nacho Fernandeza. Obrońca po starciu z Chelsea jest obolały, ale podobno ma być gotowy na sobotnie spotkanie z Osasuną w LaLiga.

Real Madryt ma problem z kontuzjami. Piłkarze są na granicy wyczerpania

Na finiszu sezonu Real ma sporo problemów zdrowotnych. Jak przyznawał Zidane, jego zespół jest na granicy wyczerpania fizycznego. W związku z falą kontuzji trener musiał grać praktycznie tym samym składem, co - biorąc pod uwagę dość wiekową kadrę - odbiło się na zdrowiu zawodników. To jeden z powodów fali kontuzji, ale Hiszpanie zwracają też uwagę na ewidentne problemy z przygotowaniem fizycznym lub ze sztabem medycznym, bo to nie jest normalne, by zawodnik tuż po powrocie do zdrowia kolejny raz wypadał z gry.

Zidane będzie musiał kombinować z zestawieniem linii obrony na najbliższe mecze. W tym sezonie nie zagrają już dwaj podstawowi prawi obrońcy: Carvajal i Lucas Vazquez. Alternatywą, szczególnie w przypadku nadchodzącego wielkimi krokami powrotu Sergio Ramosa, może być Nacho, choć nie wiadomo, czy jego Zidane nie zdecyduje się przesunąć na lewą flankę. Ferland Mendy może nie zdążyć wykurować się do środy, a Marcelo może w ogóle nie polecieć do Londynu, bo we wtorek ma być w lokalnej komisji wyborczej. W odwodzie Zizou pozostaje jeszcze Fede Valverde, który ostatnio był zakażony koronawirusem. Urugwajczyk czeka na drugi negatywny wynik testu, by móc polecieć z drużyną do Anglii.

Mimo kontuzji, Real Madryt pozostaje w walce o dwa trofea

Po dwóch remisach w ostatnich trzech meczach sytuacja Realu w walce o mistrzostwo Hiszpanii się skomplikowała. Królewscy są drudzy i mają tylko dwa punkty straty do prowadzącego Atletico, ale tuż za ich plecami jest Barcelona. Jeśli Katalończycy wygrają w czwartek zaległe spotkanie z Granadą (19.00), na pięć kolejek przed końcem obejmą prowadzenie w tabeli.