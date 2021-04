Sensacyjne informacje TV3 ws. przyszłości Messiego! "Połowa wynagrodzenia"

Do wygaśnięcia kontraktu Leo Messiego pozostały ledwie dwa miesiące. Przyszłość Argentyńczyka stoi pod znakiem zapytania. W ostatnich dniach media rozpisywały się, że piłkarz ma już na stole propozycję z Paris Saint-Germain, której warunki ekonomiczne miały być nie do wyrównania dla Barcy. Ale to nie znaczy, że klub z Camp Nou nie będzie próbował zatrzymać geniusza z Rosario. Katalońska telewizja TV3 poinformowała, że w ubiegłą środę doszło do spotkania Jorge Messiego z Joanem Laportą, a odczucia obu stron są dobre.

FC Barcelona chce zatrzymać Leo Messiego. Zrezygnuje z połowy pensji?

Jak ujawnił znany z dobrych informacji dziennikarz Xavi Torres, ojciec Leo i prezydent Barcy spotkali się na obiedzie, podczas którego Laporta przedstawił Jorge Messiemu wstępną propozycję kontraktu, apelując o hojność ze strony zawodnika. Prezydent Barcy nie chciał rozmawiać o konkretnych kwotach, bo dopiero w maju pozna wyniki wewnętrznych audytów, jednak TV3 podaje, że Barcelona chce, by Leo zrezygnował z około połowy wynagrodzenia, co miałoby umożliwić Blaugranie sprowadzenie gwiazdora pokroju Erlinga Haalanda.

Leo Messi znów zagra z Luisem Suarezem i zostanie ambasadorem Barcelony?

Zgodnie z planem zaproponowanym przez Laportę, Messi miałby spędzić w Barcelonie jeszcze przynajmniej dwa lata i przygotować się z nią do mundialu w Katarze. Potem miałby spełnić marzenie o grze w USA, prawdopodobnie w należącym do Davida Beckhama Interze Miami, w którym mógłby spotkać się z Luisem Suarezem. Laporta chce, by Leo był ambasadorem klubu w Stanach Zjednoczonych i by po zawieszeniu butów na kołku Argentyńczyk stał się jednym z dyrektorów Barcy.

To nie Chelsea będzie rywalem Realu w półfinale LM. Europa śmieje się z Hiszpanów

Pep Guardiola i Xavi twierdzą, że Leo Messi powinien zostać w Barcelonie

Messi zapowiadał, że decyzję ws. przyszłości podejmie po zakończeniu sezonu, czyli najwcześniej po 23 maja, gdy Barca w ostatniej kolejce LaLiga zagra z Eibarem. – Mam nadzieję, że Leo zostanie w Barcelonie. Nigdzie nie będzie mu lepiej – twierdzi Pep Guardiola. A Xavi Hernandez zwrócił uwagę, że "klub nie wykorzystał w pełni posiadania najlepszego piłkarza na świecie" i skrytykował zarząd: – Smutkiem napawa mnie fakt, że ktoś w klubie zdołał sprawić, by Leo nie był szczęśliwy. Aby do tego doszło, trzeba było działać naprawdę źle.

FC Barcelona rosła wraz z Leo Messim. Zakończy sezon z dubletem?

Sezon 2020/21 Messi zaczął od wysłania burofaksu i deklaracji, że pragnie odejść z Barcelony, jednak uniemożliwił mu to były prezydent Josep Maria Bartomeu. Argentyńczyk na starcie rozgrywek grał słabo, ale wraz z początkiem 2021 roku rósł z Barceloną. W tym roku kalendarzowym nikt nie miał udziału przy tylu golach co on, a zespół Ronalda Koemana w czwartek zagra zaległy mecz z Granadą. Jeśli wygra, na pięć kolejek przed końcem wróci na fotel lidera LaLiga i będzie miała spore szanse na dublet, bo wcześniej zdobyła Puchar Króla. Byłby to niespodziewany zwrot akcji, bo jeszcze w grudniu Ronald Koeman deklarował, że nie ma większych szans na żadne trofeum.