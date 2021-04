Jose Mourinho może szybko wrócić do pracy! Jest pierwszy chętny klub

Jose Mourinho został zwolniony z posady trenera Tottenhamu w tym tygodniu. Portugalczyk miał otrzymać 30 milionów funtów odprawy za przedwczesne zakończenie pracy na Tottenham Hotspur Stadium. To największa odprawa, jaką Mourinho otrzymał w karierze. – Nie mam potrzeby odpoczynku i nie potrzebuję czasu na ładowanie baterii. Zawsze pozostaję w grze – mówił szkoleniowiec w wywiadzie dla "Sky Sports".

Jose Mourinho może znów trenować klub z Primera Division. Zgłosiła się po niego Valencia

Mimo przedwczesnego rozstania z Tottenhamem, Jose Mourinho nie narzeka na brak zainteresowania. Według informacji podawanych przez "The Sun" zainteresowany współpracą z portugalskim menadżerem jest Celtic. Z kolei portal "Russia Today" informował, że Mourinho nie będzie już pracować w Premier League, a trafi do innej ligi europejskiej. W grę miał wchodzić też scenariusz objęcia reprezentacji Portugalii po ewentualnym niepowodzeniu na EURO 2020.

Jak podaje serwis "todofichajes.com", o trenera pyta także Valencia. Prezes Peter Lim miał już się skontaktować z Jorge Mendesem, który odpowiada za interesy Jose Mourinho. W najbliższych dniach powinno między nimi dojść do spotkania, aby ocenić, czy Valencię faktycznie stać na zatrudnienie Portugalczyka. W przypadku odpowiedzi pozytywnej może to oznaczać zwolnienie Javiego Gracii. Hiszpan ma ważny kontrakt z "Nietoperzami" do 30 czerwca 2022 roku.

Valencia w tym sezonie prezentuje się poniżej oczekiwań. Zespół z Estadio Mestalla zajmuje 14. miejsce z 35 punktami i ma osiem punktów przewagi nad strefą spadkową. Javi Gracia prowadzi klub od września zeszłego roku i zasiadał na ławce w 35 meczach. Za jego rządów Valencia notuje średnią 1,26 pkt na mecz.