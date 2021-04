Florentino Perez ucina spekulacje. Nie będzie wielkiego powrotu do Realu

O sensacyjnym powrocie Cristiano Ronaldo do Realu Madryt pisały zarówno włoskie, jak i hiszpańskie media. Kilka dni temu włoski "TuttoSport" poinformował natomiast, że do transferu Portugalczyka nie dojdzie tak szybko. Powodów ku temu jest kilka. Przede wszystkim okazuje się, że nie ma chętnych na zatrudnienie Ronaldo. Zainteresowany nie jest również Real Madryt, o czym otwarcie powiedział Florentino Perez.

REKLAMA

Zobacz wideo Superliga to cios w Bayern Monachium, który radzi sobie finansowo. "Mogą się skazać na peryferie futbolu"

- Cristiano Ronaldo nie wróci do Realu Madryt. To nie miałoby sensu. Ma aktualny kontrakt z Juventusem. Kocham go, dał nam bardzo wiele, ale nie wróci - powiedział prezydent Realu Madryt.

Sergio Ramos zbyt drogi dla Realu Madryt? Co z zainteresowaniem Kylianem Mbappe?

Wiele spekulacji krąży również wokół przyszłości Sergio Ramosa, kapitana Realu, którego kontrakt wygasa z końcem obecnego sezonu. Hiszpańska "Marca" już kilka tygodni temu podała, że klub nie zamierza przedłużać umowy z 35-latkiem. Florentino Perez podkreśla natomiast trudną sytuację budżetową, w jakiej znalazł się Real.

"Superliga ma uratować futbol. Jeśli jej nie wprowadzimy, w 2024 wszyscy będziemy martwi"

- Kocham Sergio Ramosa, ale jesteśmy w bardzo złej sytuacji finansowej. Nikt nie wkłada pieniędzy w klub. Czy opuści Real Madryt? Tego nie powiedziałem. Wiele może się wydarzyć. Będziemy o tym myśleć pod koniec sezonu - oznajmił 74-latek.

Rozłam w Serie A! Pilne spotkanie władz klubów. Prezesi wściekli. "Judasz!"

Otwartych deklaracji Florentino Perez nie złożył także w temacie Kyliana Mbappe. Napastnik PSG jest przypisywany do Realu Madryt już od kilku lat, choć dotychczas bez żadnego skutku. - Kibice zawsze mnie proszą, żebym kupił Mbappe. Moja odpowiedź? Nie martwcie się. To bardzo dobry piłkarz, ale prawda jest taka, że nigdy z nim nie rozmawiałem, przynajmniej do teraz. Nie wiem co się wydarzy z jego kontraktem - powiedział Hiszpan.

Aktualna umowa Kyliana Mbappe obowiązuje do końca czerwca 2022 roku. Obecnie obie strony nie doszły do porozumienia ws. nowego kontraktu 22-latka, jednak Mauricio Pochettino zapewniał kilkanaście dni temu, że władzom PSG zależy na tym, aby Francuz został w klubie. - Kylian na pewno pozostanie w Paris Saint-Germain - powiedział z kolei Nasser Al Khelaifi, prezydent klubu.