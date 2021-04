Media: Ważna decyzja Mbappe ws. przyszłości. Szuka domu poza Francją

Kylian Mbappe ma ważną umowę z PSG do 30 czerwca 2022 roku. W ostatnich miesiącach w mediach pojawiają się informacje o trwających negocjacjach między obiema stronami, natomiast wciąż nie zdołały one dojść do porozumienia. Zapytany o tę sytuację trener Mauricio Pochettino stwierdził, że "życzeniem klubu jest porozumienie z Mbappe i wszyscy nad tym pracują".

Kylian Mbappe poszukuje nieruchomości w Madrycie. Wciąż nie jest pewny swojej przyszłości

Media podkręcają atmosferę, przypominając, że Mbappe bardzo mówi w języku hiszpańskim, co może oznaczać, że poważnie rozważa transfer do Realu Madryt. Dodatkowo, jak informuje portal "Goal.com", Kylian Mbappe nakazał współpracownikom rozpoczęcie poszukiwania odpowiedniego miejsca zamieszkania w Madrycie. Portal zaznacza jednak, że może to też wyłącznie oznaczać chęć nabycia kolejnej nieruchomości.

Głównym czynnikiem, od którego zależy transfer, pozostaje wola piłkarza. Real Madryt jest w świetnych relacjach z Paris Saint-Germain i nie chce iść z nim na wojnę. Sam Kylian Mbappe podchodzi spokojnie do tematu swojej przyszłości, o czym poinformował dziennikarzy. – Wciąż nie zdecydował się, co zrobię, ale jeśli podpiszę nową umowę z PSG, to pozostanę tu na wiele lat – powiedział.

W tym sezonie Kylian Mbappe zgromadził najwięcej punktów w klasyfikacji kanadyjskiej spośród piłkarzy PSG. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, Francuz zagrał w 41 meczach, w których zdobył 35 bramek i 10-krotnie asystował. Mbappe pozostaje też liderem klasyfikacji strzelców w Ligue 1 z 23 trafieniami na koncie.