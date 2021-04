Kapitalna Barcelona jednak z trofeum! Akcja z 68. minuty to majstersztyk. Rywale rozbici [WIDEO]

W pierwszej połowie bramek nie zobaczyliśmy. Za to w drugiej oglądaliśmy wielki popis Barcelony. Cztery gole w 12 minut sprawiło, że drużyna Ronaldo Koemana zdeklasowała w finale Pucharu Króla Athletic Bilbao.

REKLAMA

Strzelanie rozpoczął w 60. minucie Antoine Griezmann, który wykorzystał podanie De Jonga. Trzy minuty później było już 2:0, a do siatki trafił asystujący przy pierwszej bramce Holender. Pozostałe dwa gole to już popis najlepszego piłkarze Barcelony - Lionela Messiego. Dla Barcelony to pierwsze trofeum po 720 dniach.

Cudowna akcja Messiego i De Jonga

Na szczególną uwagę zasługuje trzeci gol Barcelony. Lionel Messi z Frenkie De Jongiem przeprowadzili cudowną akcję, a Argentyńczyk zachwycił wykończeniem. Akcję można zobaczyć od 39 sekundy:

Z kolei przed golem na 4:0, Barcelona wykonała aż 40 podań z rzędu!

FC Barcelona w przebudowie

Dla Barcelona ten sezon wydawał się, że będzie stracony. Najpierw wielkie zamieszanie z przyszłością Lionela Messiego, który bardzo chciał odejść, ale mu na to nie pozwolono. Pojawił się nowy trener, Ronald Koeman, który w trudnych warunkach musiał budować drużynę, która po poprzednim, nieudanym sezonie była rozbita. Odbyły się też wybory prezesa. W niesławie odszedł Bartomeu, a zastąpił go Laporta.

Wyniki Barcelona w tym sezonie ma chyba jednak lepsze, niż się spodziewano. Co prawda z Ligi Mistrzów, po dwumeczu z PSG, Katalończycy już odpadli, ale właśnie zdobyli Puchar Króla. Nadal mają też szanse na mistrzostwo Hiszpanii. Co prawda zajmują 3. miejsce, ale na osiem kolejek przed końcem, strata do lidera Atletico to tylko 2 punkty.