Media: Negocjacje Realu zakończyły się sukcesem! Brakuje już tylko podpisów

Karim Benzema i Luka Modrić znajdują się w gronie najbardziej eksploatowanych piłkarzy Realu Madryt. Reprezentant Chorwacji zagrał w całym sezonie 2020/2021 3038 minut, a Francuz ma na koncie 40 minut więcej. Więcej rozegranych minut od tej dwójki mają tylko Thibaut Courtois (3690), Ferland Mendy (3197), Raphael Varane (3195) oraz Casemiro (3166).

Karim Benzema i Luka Modrić z nowymi kontraktami w Realu. Wciąż nie ma porozumienia ws. Ramosa

Jak informuje dziennik "AS", Luka Modrić przedłużył umowę z Realem Madryt do 30 czerwca 2022 roku. Rozmowy między stronami trwały od kilku miesięcy i w tym momencie brakuje wyłącznie oficjalnego komunikatu ze strony klubu. Modrić chciał kontynuować swoją karierę w Hiszpanii i zgodził się na obniżkę zarobków, aby pomóc Realowi w kryzysie ekonomicznym w dobie pandemii koronawirusa.

Z kolei "Marca" donosi, że Karim Benzema doszedł do porozumienia z Realem w sprawie nowej umowy, ważnej do 30 czerwca 2023 roku. Do oficjalnego ogłoszenia nowego kontraktu w przypadku Francuza ma dojść przed zakończeniem sezonu 2020/2021. O ile w kwestii Modricia dziennikarze poinformowali o obniżce zarobków, o tyle nie wiadomo, czy na ten sam ruch zdecydował się Benzema. Napastnik do tej pory miał zarabiać około 9-10 milionów euro za sezon.

Wciąż nie wiadomo, czy swój kontrakt z Realem Madryt przedłuży Sergio Ramos. Hiszpan nabawił się urazu mięśnia brzuchatego lewej łydki w marcowym meczu z reprezentacją Kosowa i do gry wróci na początku maja. Kapitan Realu Madryt domaga się podpisania kontraktu do 30 czerwca 2023 roku i chce zarabiać 12 milionów euro za sezon. Klub zaproponował dwa lata umowy z 10-procentową obniżką pensji lub porozumienie na jeden sezon z taką samą pensją.