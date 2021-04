"Nie robiłem tego też wtedy, gdy mnie zwalnialiście" - Zidane odpowiedział dziennikarzom

Ostatnie tygodnie należą do bardzo udanych w wykonaniu Realu Madryt. Zespół Zinedine'a Zidane'a nie poniósł porażki w 14 ostatnich meczach we wszystkich rozgrywkach, zmniejszając stratę w lidze do Atletico Madryt oraz awansując do półfinału Ligi Mistrzów.

Po 30 kolejkach La Liga Real zajmuje drugie miejsce w tabeli z 66 punktami, ze stratą punktu do Atletico i punktem przewagi nad FC Barceloną, którą zespół Zidane'a pokonał przed tygodniem 2:1. Mistrzowie Hiszpanii są też w najlepszej czwórce Ligi Mistrzów po tym, jak w ćwierćfinale wyeliminowali Liverpool (3:1 i 0:0).

Mimo to wciąż nie wiadomo, czy w kolejnym sezonie Zidane będzie trenerem zespołu. Chociaż kontrakt Francuza wygasa w czerwcu 2022 roku, to hiszpańskie media już spekulowały, że być może będzie on chciał opuścić klub już teraz.

Zidane niepewny swojej przyszłości

- Na razie nie wiem, co się wydarzy. Możesz mieć kontrakt ważny przez 4-5 lat, a odejdziesz jutro. Albo odwrotnie: twoja umowa może być ważna jeszcze tylko przez rok, ale zostaniesz, bo ją przedłużysz. Na razie jestem po prostu szczęśliwy - powiedział Zidane na sobotniej konferencji prasowej.

I dodał: Nigdy nie wybiegam daleko w przyszłość. Nie robię tego teraz, nie robiłem też tego kilka miesięcy temu, gdy mnie zwalnialiście. Wiem, że w Realu trzeba żyć z dnia na dzień i koncentrować się na pracy. A w tę nigdy nie zwątpiłem. Trudności nas wzmocniły. Jestem szczęściarzem, że mogę pracować w tym klubie.

Kolejny mecz Real Madryt rozegra w niedzielę, gdy zmierzy się z Getafe w La Liga. Początek spotkania o 21.