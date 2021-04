Prezes Barcelony tryska optymizmem w sprawie kontraktu Messiego

W zeszłym miesiącu Joan Laporta - po jedenastoletniej przerwie - został wybrany nowym prezesem Barcelony. I choć wybory wygrał z przytłaczającą większością głosów, to najważniejsze zadanie dopiero przed nim. Kibiców Barcy frapuje przyszłość Leo Messiego. Czy Argentyńczyk zostanie na Camp Nou? Jego kontrakt wygasa za niespełna trzy miesiące, a wciąż nie został przedłużony.

Dziennikarze "Cuatro" i "laSexta" spotkali Laportę i spytali go o negocjacje z Messim. - Czy Messi zostanie? Trzeba jego zapytać. Mogę tylko powiedzieć, że zrobię wszystko, co jest w mocy Barcelony, by Leo z nami został. Widzę to, jak jest zmotywowany i wiem, że jest wspaniałą osobą, która chce kontynuować karierę w Barcelonie. Jestem o tym przekonany - zdradził prezes Barcy.

Messi stawia ultimatum

Jak poinformował Eurosport, Messi miał przygotować listę warunków, których spełnienia oczekuje, by zostać w klubie. Czego żąda kapitan? Głośnego transferu. Leo naciska Barcę, by sprowadziła ona latem co najmniej jednego piłkarza klasy światowej. 33-latek pragnie też, by klub dalej stawiał na młodzież (m.in. Ansu Fatiego, Ilaixa Moribę, Pedriego) i by poprawiona została komunikacja na linii on - dyrektor sportowy Ramon Planes. Z nim Messi nie ma tak bliskiego kontaktu jak z Ronaldem Koemanem, z którym dogaduje się lepiej niż z którymkolwiek z ostatnich szkoleniowców.

