Florentino Perez znowu przechytrzył rywali! "To esencja Realu Madryt"

Do poniedziałku do 23:59 mogli zgłaszać się kandydaci do pełnienia roli prezesa Realu. W wyścigu wystartował tylko jeden, tak samo jak w 2009, 2013 i 2017 roku. We wtorek, dokładnie minutę po północy, rozpoczęło się spotkanie komisji wyborczej Królewskich. Zatwierdziła wybór Florentino Pereza na kolejną kadencję. Zakończy się ona w 2025 roku, gdy będzie miał on dokładnie 78 lat i 22 dni.

Nikt nie chciał, albo nie było go stać, na rywalizację z Florentino

W tym roku dużo mówiło się, że po raz pierwszy od 2006 roku, gdy Perez podał się do dymisji, socios Realu pójdą do urn. Rywalizować z prezesem giganta budowlanego, firmy ACS, chciał np. Enrique Riquelme. Ale gdy on szykował się do wyborów po zakończeniu sezonu, to Real niespodziewanie zwołał je w kwietniu i Riquelme wyścig przegrał w przedbiegach. Ostatnimi, którzy mu się postawili, byli w 2004 roku Lorenzo Sanz i Arturo Baldasano. Efekt? Florentino zdobył 94 proc. głosów.

W madryckich mediach ("ABC", "El Mundo") czytamy, że choć klub chętnie zorganizowałby wybory, bo - nawet zdaniem anonimowo wypowiadających się dyrektorów - rywalizacja stanowiłaby dodatkową mobilizację dla Pereza, to nikt nie chciał lub nie mógł się zgłosić. Rywali odstrasza m.in. skomplikowany proces zgłaszania kandydatury. Jego warunki są zdecydowanie ostrzejsze niż te np. w Barcelonie. Różnic jest wiele (np. staż posiadania karty socio, członka klubu – 20 lat w przypadku Realu, 10 w Barcelonie), ale najważniejsza dotyczy poręczeń bankowych.

I w Realu, i w Barcelonie kandydaci muszą przedstawić gwarancje w wysokości 15 proc. budżetu (ok. 124 mln euro), ale gdy w Katalonii prezydent-elekt ma 10 dni na przedstawienie gwarancji i może zbierać pieniądze skąd chce (Joan Laporta kasę dostał np. od Jaume Rouresa czy Jose Eliasa), tak w Madrycie gwarancje trzeba przedstawić w momencie zgłaszania kandydatury, a kasa może pochodzić wyłącznie z prywatnych środków kandydata. To ogranicza grono potencjalnych kandydatów wyłącznie do bogatych Hiszpanów, którzy od wielu lat są fanami Realu. A potem jeszcze trzeba "tylko" pokonać Florentino, który właściwie "jest" Realem Madryt.

Florentino Perez to esencja Realu. Młodzi kibice innego prezydenta nie znają

Wyłączając okres między lutym 2006 a czerwcem 2009 roku, klubem z Chamartin od 2000 roku rządził jeden człowiek. Perez zbudował w Madrycie kolosa. Pod każdym względem wprowadził klub w XXI wiek. Trwa modernizacja Santiago Bernabeu, stworzony został znakomity ośrodek treningowy w Valdebebas, zdecydowanie zwiększył się budżet, a rozwinęła się potęga sportowa. Jej budowę rozpoczęto od słynnych galacticos. Dziś w kadrze Realu nie ma tak wielu gwiazd, ale sukcesy pozostały. Era Florentino to 47 pucharów, w tym pięć piłkarskich i dwie koszykarskie Ligi Mistrzów, a celem na najbliższe lata jest zdecydowane poszerzenie gabloty z trofeami.

Za kadencji Pereza, Real rozegrał 1002 mecze. Do rekordzisty, Santiago Bernabeu, Florentino brakuje czterystu spotkań. Aby zrównać się z innym legendarnym prezydentem, Hiszpan musiałby nie tylko wypełnić szóstą, ale prawdopodobnie i siódmą kadencję w roli prezydenta. To mało prawdopodobny scenariusz, bo Perez zapowiadał, że w 2025 roku planuje ustąpić i dlatego też ta najbliższa kadencja będzie okresem zmian.

Najbliższa kadencja Florentino Pereza będzie okresem zmian w Realu

Prezydent chce zostawić klub w jak najlepszym stanie. Stąd nacisk na stworzenie Superligi, która miałaby pomóc w odbudowie budżetu klubu nadszarpniętego przez pandemię koronawirusa. – Reforma futbolu nie może czekać – apelował w grudniu Florentino. Stąd też kolosalna i imponująca przebudowa Santiago Bernabeu (ma zakończyć się w 2022 roku) i plany sprowadzenia gwiazd, które przez kolejną dekadę miałyby być filarami drużyny – Kyliana Mbappe i Erlinga Haalanda. Ich sprowadzenie do Madrytu będzie kolosalnym wyzwaniem, ale Florentino przyzwyczaił nas, że zwykle dostaje to, czego chce.