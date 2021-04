Zinedine Zidane może zostać w Realu Madryt. Ale postawił jeden warunek

Zinedine Zidane zrezygnował z funkcji trenera Realu Madryt po zakończeniu sezonu 2017/2018, konkretnie 31 maja 2018 roku – pięć dni po wygraniu finału Ligi Mistrzów w Kijowie z Liverpoolem (3:1). Uzasadniając swoją rezygnację przyznał, że klub potrzebuje zmian. – Aby nadal wygrywać, trzeba coś zmienić. Myślę, że po niemal trzech sezonach pracy zawodnicy potrzebują innego systemu, innego głosu w szatni – stwierdził Zidane. "La Gazzetta dello Sport" twierdzi, że powód odejścia był zupełnie inny, a teraz sytuacja może się powtórzyć.

Zidane odejdzie z Realu ze względu na Sergio Ramosa? Może powtórzyć się sytuacja z 2018 roku

Pod koniec czerwca 2018 roku media w Hiszpanii i we Włoszech zgodnie informowały, że Cristiano Ronaldo może zdecydować się na transfer do Juventusu. Ostatecznie doszedł on do skutku 10 lipca 2018, o czym poinformowały oba kluby. Real Madryt otrzymał za Portugalczyka 117 milionów euro, a ten podpisał czteroletni kontrakt z nowym pracodawcą. Zgodnie z doniesieniami "La Gazzetty dello Sport", Zinedine Zidane zdecydował się na rezygnację z funkcji trenera Realu Madryt ze względu na to, że klub mu nie zapewnił pozostania jego największej gwiazdy na kolejny sezon.

Teraz sytuacja może się powtórzyć. Według podanego źródła, Zinedine Zidane chce pozostania Sergio Ramosa na kolejny sezon w Realu Madryt. Szkoleniowiec uznaje reprezentanta Hiszpanii za kluczowego piłkarza w swojej układance i ma zamiar z nim współpracować w sezonie 2021/2022. Ramos wciąż jednak nie doszedł do porozumienia z Realem Madryt i nie jest zadowolony z, proponowanych przez klub, warunków. Jest zatem prawdopodobny scenariusz, że Hiszpan zmieni otoczenie po zakończeniu sezonu. Jeśli się on ziści, Zinedine Zidane zamierza podać się do dymisji.

Albo nowy klub, albo reprezentacja. Zinedine Zidane ma dwie opcje po Realu Madryt

Zdaniem "La Gazzetty dello Sport", Zinedine Zidane po zakończeniu pracy w Realu Madryt może zostać nowym trenerem Juventusu lub może objąć reprezentację Francji po Didierze Deschampie. Trener Andrea Pirlo nie jest pewny swojej posady na przyszły sezon i może zostać zwolniony po zakończeniu sezonu 2020/2021. Poza Zidanem z Juventusem łączony jest m.in. Massimilliano Allegri, który pracował w klubie w latach 2014-2019.

Po pierwszym meczu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Liverpoolem (3:1) Zinedine Zidane podsycił spekulacje na temat swojej przyszłości, puszczając oczko w kierunku Juventusu w rozmowie ze "Sky Sport Italia". - Włochy są w moim sercu, spędziłem pięć lat w Turynie. Juventus wciąż jest dla mnie ważny – powiedział.