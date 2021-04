Nowy wielki plan w Realu Madryt! Perez ma trzy główne cele. "AS": Projekt 3.0

W poniedziałek Real Madryt ogłosił, że Florentino Perez będzie rządził w klubie przez kolejne cztery lata, aż do 2025 roku. Zespół za jego wszystkich kadencji wywalczył aż 47 trofeów, z czego aż 39 w latach 2011-2020. "Po przedstawieniu tylko jednej kandydatury ogłoszonej przez komisję wyborczą i na mocy artykułu 40, sekcja E, punkt 2. aktualnego regulaminu klubu, Florentino Perez Rodríguez został wybrany prezesem Realu Madryt" - brzmi komunikat wydany przez klub.

Jeszcze niedawno wydawało się, że Perez w wyborach będzie miał rywala, ale biznesmen Enrique Riquelme ostatecznie wycofał się. Florentino Perez po raz kolejny został wybrany jednogłośnie i nie miał żadnych kontrkandydatów, tak samo jak w 2009, 2013 i 2017 roku. 74-latek rządzi w klubie nieprzerwanie od 2009 roku.

Perez nie miał konkurencji w wyborach na prezesa Realu Madryt. Ma do zrealizowania trzy główne cele

Nowy-stary prezes Realu Madryt podczas szóstej kadencji ma do zrealizowania trzy główne cele, o których pisze dziennik "Marca". Pierwszym z nich jest otwarcie stadionu Santiago Bernabeu, który obecnie przechodzi modernizację. Koszt remontu obiektu ma zamknąć się w kwocie 575 mln euro. Piłkarze prowadzeni przez Zinedine'a Zidane aktualnie rozgrywają swoje mecze na kameralnym obiekcie Estadio Alfredo Di Stefano położonym w ośrodku treningowym Valdebebas. Jeżeli wszystkie plany modernizacyjne zostaną wykonane w terminie, najbliższe El Clasico zostanie rozegrane na głównym stadionie Realu Madryt dopiero w sezonie 2022/2023. Więcej o modernizacji stadionu można przeczytać tutaj.

Drugim celem Pereza jest zapewnienie klubowi stabilności finansowej, ale na pewno będzie to sporym wyzwaniem ze względu na trwająca pandemię koronawirusa. Natomiast trzeci cel stanowią transfery. Real już od kilku lat nie przeprowadził żadnego transferowego hitu. Priorytetem dla prezesa klubu będzie sprowadzenie do Madrytu Kyliana Mbappe lub Erlinga Haalanda. Z kolei dziennik "AS" określił wszystkie trzy cele jako projekt 3.0.

74-letni Florentino Perez to jeden z najbardziej znanych działaczy piłkarskich na świecie. Prezesem Realu Madryt jest od 2009 roku, ale był nim już wcześniej w latach 2000-2006. Wtedy to właśnie utworzył słynną drużynę "Galacticos" z takimi gwiazdami jak Luis Figo, David Beckham czy Ronaldo. Znany jest przede wszystkim z wydawania wielkich pieniędzy na piłkarzy, ale nie tylko. Odnosił w trakcie obu swoich prezesur duże sukcesy, między innymi pięciokrotnie zdobywał mistrzostwo Hiszpanii i Ligę Mistrzów.