Zinedine Zidane też odniósł się do pracy sędziów podczas El Clasico i zarzutów trenera Barcelony

Real Madryt wygrał w 246. El Clasico z FC Barceloną 2:1. Królewscy odnieśli drugie w tym sezonie zwycięstwo z Katalończykami i zostali liderem La Liga. W trakcie spotkania nie zabrakło emocji i kontrowersji. - Karny jest ewidentny. Każdy go widział - grzmiał po meczu Ronald Koeman odnosząc się do sytuacji z 83. minuty meczu. Holender zastanawiał się, po co w ogóle Hiszpanii jest VAR.

Ronald Koeman wzburzony decyzją sędziego. Zinedine Zidane dyplomatycznie odpowiada

Jest 83. minuta gdy Ferland Mendy popełnia błąd we własnym polu karnym, przepuszcza piłkę, a następnie musi gonić Martina Braithwaite'a, który chce ją utrzymać w boisku. Wtedy obrońca Realu wykonuje ruch ręką w stronę napastnika Barcelony, ten pada na murawę, a sędzia nie wskazuje na jedenastkę wzburzając jednocześnie trenera Ronalda Koemana.

- Nie wiem, po co w Hiszpanii jest VAR. Wszyscy widzieli, że zasługiwaliśmy na karnego - mówił szkoleniowiec Barcelony. Hiszpańscy dziennikarze o zdanie na temat decyzji sędziego postanowili zapytać Zinedine'a Zidane'a.

- Jak zawsze jest to subiektywna opinia. Każdy ma swoje zdanie na temat tego czy to powinien być karny, czy nie. Przestoje w grze to zupełnie inna sprawa. Bez względu na to czy jest ich cztery, pięć czy sześć, to sędzia podejmuje decyzję. Nie mam nic więcej do powiedzenia w tej kwestii - skwitował trener Realu Madryt w rozmowie z "LaLiga TV".

Mówiąc o przerwach, Zinedine Zidane odniósł się do czterech minut, które Jesus Gil Manzano doliczył w drugiej połowie spotkania. Zdaniem Koemana jest to zdecydowanie za mało, zwracając uwagę na to, że "przez dwie czy trzy tylko naprawiał swój system komunikacji". Podobne zdanie miał Gerard Pique, który po ostatnim gwizdku ruszył do sędziego.

- Możemy być bardzo zadowoleni z wygranej. Nie będę się zagłębiał w żadne szczegóły. Nie można mówić tylko o sędziach. Zagraliśmy swój mecz i jest to dla nas bardzo ważne zwycięstwo - zakończył Zidane. Real Madryt dzięki wygranej w El Clasico zajął pozycję lidera La Liga z dorobkiem 66 punktów. Taki sam dorobek ma drugie w tabeli Atletico Madryt. FC Barcelona zajmuje 3. miejsce ze stratą jednego punktu.