Koniec sezonu dla piłkarza Realu Madryt! "Są na granicy wytrzymałości"

Fizycznie jesteśmy na granicy wytrzymałości – powiedział po wygranym 2:1 El Clasico Zinedine Zidane. Francuz narzekał na to, że jego piłkarze są poddawani zbyt dużym obciążeniom, a w niedzielę dostał kolejne powody do złości. Wciąż czekamy na oficjalne wyniki badań Fede Valverde, u którego podejrzewa się stłuczenie stopy i którego występ w środę na Anfield Road stoi pod znakiem zapytania. Z Liverpoolem na pewno nie zagra za to Lucas Vazquez. Hiszpan naderwał więzadło krzyżowe tylne w lewym kolanie. W tym sezonie już nie zagra.

Lucas Vazquez kontuzjowany. Więcej w Realu już nie zagra?

Brak Lucasa to spory problem dla Zidane'a. Hiszpan grał na solidnym, wysokim poziomie i stanowił wartościową alternatywę dla wracającego do zdrowia Daniego Carvajala. W związku z absencją obu na Anfield, Zizou będzie musiał znaleźć nowego prawego obrońcę lub być może zdecyduje się na grę z trójką stoperów. Defensywa Los Blancos znowu będzie jednak zestawiona eksperymentalnie, bo do Anglii nie pojedzie prawdopodobnie nikt z czwórki Carvajal – Lucas – Raphael Varane – Sergio Ramos.

Ten ostatni wsparł Lucasa na Instagramie. "Bracie, niedługo wrócisz i razem będziemy pić herbatę". Pytanie, jak rozumieć tę wiadomość. Kontrakty Ramosa i Lucasa wygasają 30 czerwca i wciąż nie wiadomo, czy zostaną przedłużone. Gdyby klubowi i Vazquezowi nie udało się dojść do porozumienia, może okazać się, że ostatnim występem 29-latka w białej koszulce było wygrane El Clasico.