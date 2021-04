Messi nagle zaczął się trząść w trakcie meczu z Realem Madryt. Natychmiastowa reakcja [WIDEO]

Real Madryt pokonał FC Barcelonę 2:1 w 30. kolejce La Liga. Gospodarze już po 28 minutach prowadzili dwoma golami po trafieniach Karima Benzemy oraz Toniego Kroosa. W 60. minucie nadzieję zespołowi Ronalda Koemana dał Oscar Mingueza.

REKLAMA

Zobacz wideo Barcelona wróciła do korzeni i walczy o tytuł. Pedri: "Nigdy nie porzuciliśmy nadziei o mistrzostwie"

Do kuriozalnej sytuacji doszło w 75. minucie spotkania. To wtedy Lionel Messi podszedł do ławki rezerwowych, by zmienić przemoczoną od deszczu koszulkę. Chwilę wcześniej kamery uchwyciły Argentyńczyka trzęsącego się od zimna.

- Najmniej biegał, to najbardziej zmókł - żartował z Messiego Jakub Kręcidło, dziennikarz Sport.pl.

Real liderem ligi

Real, dzięki wygranej, został liderem La Liga i po 30 meczach ma 66 punktów. W niedzielę Atletico Madryt zagra na wyjeździe z Betisem. Jeśli wygra, to wyprzedzi zespół Zinedine'a Zidane'a o trzy punkty. Barcelona jest trzecia (65 pkt).

Pique ruszył do sędziego, wtedy do akcji wkroczył Modrić. Media ujawniają, co powiedział

Już w środę Real czeka rewanżowy mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzów przeciwko Liverpoolowi. W niedzielę zespół Zidane'a zagra na wyjeździe z Getafe. Dzień wcześniej FC Barcelona zagra o Puchar Hiszpanii z Athletikiem Bilbao.