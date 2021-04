Burza w Hiszpanii po El Clasico. Eksperci wyjaśnili największą kontrowersję

To była najbardziej kontrowersyjna sytuacja w El Clasico. Była 83. minuta meczu, Real prowadził 2:1. Alvaro Odriozola popełnił błąd na prawej stronie. Do źle zagranej przez niego piłki doszedł Jordi Alba, który w sytuacji sam na sam z Thibautem Courtoisem strzelił źle, obok bramki. Zanim futbolówka opuściła jednak murawę, dopadł do niej Martin Braithwaite, który utrzymał ją w boisku, a później - próbując wykorzystać kontakt z Ferlandem Mendym - padł na murawę. Francuski obrońca z przerażeniem spojrzał na arbitra, jednak ten, mimo presji ze strony graczy Barcy, gwizdka użyć się nie zdecydował. Słusznie?

El Clasico. Czy FC Barcelona powinna była dostać rzut karny?

– Dla mnie to karny. Głupi karny, ale jednak karny, bo Mendy wytrącił z równowagi Braithwaite’a. Chociaż zrozumiem tych, którzy uznają, iż faulu nie było, bo kontakt był delikatny – ocenił w radiu Cadena SER były sędzia Eduardo Iturralde Gonzalez. Jedną z tych osób jest Andujar Oliver, inny były arbiter, ekspert dziennika "MARCA". – Mendy delikatnie ciągnie Braithwaite’a, ale nie na tyle, by można było mówić o karnym – uważa Hiszpan, a w podobnym tonie w Onda Cero wypowiedział się inny specjalista Arturo Dauden Ibanez.

Piłkarze Barcelony oczekiwali, by arbiter skorzystał z pomocy VAR, ale nie mógł tego zrobić. – VAR jest od poprawiania klarownych, ewidentnych błędów. Ten taki nie był. To, że mógł być karny to jedna rzecz. Ale kompletnie inną jest fakt, że to nie był to klarowny, ewidentny błąd sędziego – powiedział Iturralde.

Ronald Koeman wściekły na sędziego po El Clasico

– Nie wiem, po co w Hiszpanii jest VAR. Wszyscy widzieli, że zasługiwaliśmy na karnego – powiedział po meczu ewidentnie wzburzony Ronald Koeman. – Proszę tylko, by arbiter podejmował słuszne decyzje. To był karny. Doliczył też tylko cztery minuty, gdy przez dwie czy trzy tylko naprawiał swój system komunikacji. Ale musimy to zaakceptować i się zamknąć – stwierdził szkoleniowiec, który wściekły przerwał nawet pomeczowy wywiad.