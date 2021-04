Pique nagle ruszył do sędziego! Drwił też z Modricia. Media ujawniają, co powiedział

Real Madryt pokonał FC Barcelonę 2:1 w 30. kolejce La Liga. Gospodarze już po 28 minutach prowadzili dwoma golami po trafieniach Karima Benzemy oraz Toniego Kroosa. W 60. minucie nadzieję zespołowi Ronalda Koemana dał Oscar Mingueza.

W meczu nie zabrakło kontrowersji. Goście domagali się rzutu karnego za rzekomy faul Ferlanda Mendy'ego na Martinie Braithwaitcie w 84. minucie meczu. Sędzia spotkania jedenastki jednak nie podyktował, co spotkało się z różną oceną ekspertów.

- To powinien być rzut karny dla Barcelony, Mendy wytrącił Braithwaite'a z równowagi. Chwycił go za ramię. To był głupi faul - powiedział Eduardo Iturralde Gonzalez, były sędzia, a obecnie komentator "AS-a".

- Szarpnięcie ze strony Mendy'ego było zbyt delikatne, by podyktować rzut karny - ocenił zaś Andujar Oliver z Radia Marca.

Modrić zakpił z Pique

Kontrowersje z końcówki meczu wzięły górę po ostatnim gwizdku sędziego. To wtedy do arbitra spotkania - Gila Manzano - ruszył obrońca FC Barcelony, Gerard Pique. Hiszpan, który cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych, miał pretensje do sędziego o zbyt małą liczbę minut, o jaką została przedłużona druga połowa spotkania.

- Były zmiany, przerwy w grze, a doliczyłeś tylko cztery minuty. To wstrząsające - skarżył się Pique. Hiszpan za swoje zachowanie został ukarany przez sędziego żółtą kartką.

Na zachowanie Pique zareagował chorwacki pomocnik Realu, Luka Modrić. - Czekasz, żeby się poskarżyć, co? - zakpił pomocnik. - A ile byś chciał? - dorzucił, gdy usłyszał skargi Pique na zbyt małą liczbę doliczonych minut.

Po 30 kolejkach Real Madryt jest liderem La Liga. Zespół Zinedine'a Zidane'a ma 66 punktów, czyli tyle samo, co drugie w tabeli Atletico, które rozegrało jednak o jeden mecz mniej. FC Barcelona jest na 3. miejscu w tabeli i traci punkt do Realu i Atletico.