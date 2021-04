"Ronaldinho się nim opiekował". Leo Messi? "Mógłby pogryźć cię po kostkach"

Krótka była przygoda Andrei Orlandiego z FC Barceloną. Hiszpan zagrał tylko w jednym spotkaniu, jednak wielokrotnie miał okazję trenować z pierwszym zespołem. Wcześniej grając w rezerwach katalońskiego klubu miał jednak okazję trenować m.in. z Leo Messim, który stawiał w tamtym czasie pierwsze kroki w zespole Franka Rijkaarda.

REKLAMA

Zobacz wideo "To będzie szczególne El Clasico. Wreszcie będzie budzić emocje"

Leo Messi? "Ronaldinho się nim opiekował"

- Trenowanie z nim nie należało do najprzyjemniejszych. Nie można mu było odebrać piłki albo chociaż znaleźć się blisko niego. Pamiętam, że był bardzo nieśmiałą osobą, a Ronaldinho się nim opiekował. Pamiętam, że potrafił przygotować Ronniemu kawę i nie powiedzieć przy tym ani słowa, ale gdy wchodził na boisko, potrafił przerodzić się w potwora - wspomina Orlandi w rozmowie z Goal.com.

Sergio Ramos wspomina transfer do Realu. "To było bolesne nie tylko dla mnie"

I dodał: - Nigdy nie widziałem tak konkurencyjnego piłkarza w wieku 17-18 lat. Byłby w stanie pogryźć cię po kostkach, gdy tracił piłkę, nie mógł się z tym pogodzić. Można było przewidzieć, że wiele osiągnie w życiu, ale nie spodziewałem się, że zostanie najlepszym piłkarzem w historii.

Dokładnie 6 marca 2004 roku Leo Messi zadebiutował w barwach Barcelony B. Katalończycy mierzyli się wtedy z drużyną Mataro. Od pierwszej minuty na boisku pojawił się 16-letni wówczas Argentyńczyk. Napastnik nie wpisał się na listę strzelców, ale zanotował jedną asystę. Rok później Messi dołączył do pierwszej drużyny z Camp Nou.

Kiedy El Clasico wróci na Santiago Bernabeu? Imponująca przebudowa jeszcze potrwa

- Frustrujące było to, że nie byłem blisko tego poziomu jako młody gracz ale miałem to szczęście, że mogłem z nim trenować i grać. To co mi naprawdę zaimponowało, to jak operował piłką na małej przestrzeni, biegł na sześciu piłkarze i wiedział, że potrafi wyjść z tej sytuacji. Większość piłkarzy nawet by o tym nie pomyślała - powiedział Orlandi.

Obecnie Leo Messi jest piłkarzem z największą liczbą występów w barwach FC Barcelony. Kilka dni temu Argentyńczyk został nagrodzony przez klub pamiątkową koszulką za pobicie historycznego rekordu Xaviego Hernandeza. Spotkanie z Realem Madryt - znane na całym świecie El Clasico - było 770. meczem kapitana Barcelony. Real ograł Barcelonę 2:1.