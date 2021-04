Kiedy El Clasico wróci na Santiago Bernabeu? Imponująca przebudowa jeszcze potrwa

Dokładnie w kwietniu rok temu piłkarze Realu Madryt opuścili Estadio Santiago Bernabeu. Pierwotne plany modernizacji zakładały oddanie obiektu do użytku jesienią 2021 roku. Natomiast kompleksową renowację planowano zakończyć pod koniec 2023 roku. Co zmieniło się w projekcie stadionu?

Santiago Bernabeu. Jak zmienił się stadion Realu Madryt?

Według informacji hiszpańskich mediów "Real Madryt zamierza otworzyć swój stadion w październiku 2022 roku". W zmianach, które uwzględniły władze, znalazły się: rozsuwany dach, który zakryje wszystkie cztery trybuny, pomieszczenia dla e-sportowców, sklepy, restauracje czy klubowe muzeum. W trakcie przebudowy opublikowano również zdjęcia tunelu, który połączy korytarze stadionu i centrum handlowego, które ma być integralną częścią całego budynku.

Dodatkowo obiekt ma mieć dobudowane trzy tysiące miejsc, jednak jego pojemność pozostanie taka sama (81044 miejsc), bo dodatkowe siedziska mają po prostu zwiększyć komfort. Dla porównania stadion, na którym aktualnie występuje Real Madryt, może pomieścić do 6 tys. kibiców. Mimo to ze statystyk wynika, że stadion Alfredo di Stefano sprzyja piłkarzom Zinedine'a Zidane'a.

Królewscy w Valdebebas odnoszą więcej zwycięstw niż na "normalnym" stadionie – z 25 meczów wygrali aż 20, jeden zremisowali i ponieśli cztery porażki. W poprzednich pięciu sezonach na Bernabeu madrytczycy tylko raz (88 proc., 2015/16) wygrywali na własnym terenie częściej niż teraz (80 proc.). A jak ryba w wodzie na Di Stefano czuje się Karim Benzema, który był autorem aż 19 z 51 goli strzelonych przez Real na podmadryckim stadionie - opisuje Jakub Kręcidło, dziennikarz Sport.pl.

Real Madryt wyda fortunę na nowy stadion! Kiedy pierwsze El Clasico?

Całkowity koszt budowy nowego Estadio Santiago Bernabeu to 525 mln euro. Jak donosi "AS", Real Madryt na renowację zaciągnął kredyt w wysokości 575 milionów. Klub ma czas na spłatę pożyczki do 2049 roku z rocznymi ratami w wysokości 29,5 mln euro. Pierwszą ma uregulować dopiero w czerwcu 2023 roku. Jeżeli wszystkie plany modernizacyjne zostaną wykonane w terminie, najbliższe El Clasico zostanie rozegrane na głównym stadionie Realu Madryt dopiero w sezonie 2022/2023.

Drugie w obecnym sezonie ligowe El Clasico rozpocznie się w sobotę, 10 kwietnia o godzinie 21:00. Bilans ostatnich sześciu spotkań jest niezwykle wyrównany. Królewscy wygrywali dwukrotnie (3:1 i 2:0), dwukrotnie również wygrywała Barca (1:0 i 3:0), a także dwukrotnie padały remisy (0:0 i 1:1). W całej historii minimalnie lepszy bilans ma Real Madryt, który wygrał 97 razy, zaś FC Barcelona 96 razy. 52 spotkania kończyły się remisami. Relacja na żywo z sobotniego meczu dostępna na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.