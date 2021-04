Real Madryt - FC Barcelona. Gdzie i o której oglądać El Clasico? Transmisja TV, stream online

Nikt nie przypuszczał, że prowadzące w tabeli Atletico Madryt w ciągu kilku tygodni straci przewagę kilkudziesięciu punktów, co daje szanse na mistrzostwo dwóm pozostałym zespołom z podium. Aktualnie FC Barcelona traci zaledwie jeden punkt do zespołu Diego Simeone, a Real Madryt trzy punkty oraz ma jedno zaległe spotkanie. - Wiemy, że to będzie trudny i wymagający mecz, ale jesteśmy gotowi - zapowiedział na konferencji prasowej Zinedine Zidane.

Real Madryt podtrzyma formę na Alfredo di Stefano? Czy FC Barcelona zajmie miejsce lidera La Liga? Jak zakończy się El Clasico?

Poprzednie El Clasico miało miejsce w październiku 2020 roku. Wtedy Real Madryt pokonał FC Barcelonę na Camp Nou 3:1, a gole w tym meczu strzelali Federcio Valverde, Sergio Ramos i Luka Modrić. Dla Katalończyków bramkę zdobył Ansu Fati. Gdyby Barcelona zrewanżowała się za ostatnią porażkę wyrównałaby historyczny rekord zwycięstw w El Clasico. Aktualnie statystyka wypada na korzyść Realu, który triumfował w 97 spotkaniach do 96 wygranych Barcy.

Na korzyść zespołu Zinedine'a Zidane'a działa... stadion. Choć Alfredo di Stefano nie robi takiego wrażenia jak Bernabeu (mieści ledwie 6 tys. osób), tak Królewscy w Valdebebas odnoszą nawet więcej zwycięstw niż na "normalnym" stadionie – z 25 meczów wygrali aż 20, jeden zremisowali i ponieśli cztery porażki. W poprzednich pięciu sezonach na Bernabeu madrytczycy tylko raz (88 proc., 2015/16) wygrywali na własnym terenie częściej niż teraz (80 proc.) - o pierwszym takim El Clasico w historii napisał Jakub Kręcidło, dziennikarz Sport.pl.

- Potrzebujemy najlepszego Messiego i najlepszej Barcelony. Musimy dobrze sobie radzić w ataku, odpowiednimi podaniami kreować szanse na strzelenie gola. Naszym zadaniem jest przygotować się na każdy możliwy system Realu. El Clasico zdecydowanie różni się od innych meczów - przekonywał przed meczem Ronald Koeman.

La Liga i finał Pucharu Króla to jedyne rozgrywki, w których FC Barcelona ma szansę wywalczyć trofeum. Wszystko za sprawą ostatniej porażki w 1/8 finału Ligi Mistrzów z PSG 2:5 w dwumeczu). Real Madryt z kolei w miniony wtorek zapewnił sobie spore zaplecze bramkowe, wygrywając w ćwierćfinale z Liverpoolem 3:1. Natomiast rewanż na Anfield odbędzie się w najbliższą środę.

Real Madryt - FC Barcelona. Gdzie i o której oglądać El Clasico? Transmisja TV, stream online

Real Madryt zmierzy się z FC Barceloną w najbliższą sobotę o godz. 21:00. El Clasico transmitowane będzie na antenach Eleven Sports 1, Canal+ Premium oraz w serwisie Player.pl. Relacja na żywo ze spotkania poprowadzona zostanie przez portal Sport.pl, dostępna również w aplikacji Sport.pl LIVE.