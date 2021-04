Luka Jović wskazał klub na przyszły sezon. "Będziemy rozmawiać"

Luka Jović został wypożyczony z Realu Madryt do Eintrachtu Frankfurt w styczniu 2021 roku do końca sezonu. Zespół znajdujący się na 4. miejscu w tabeli Bundesligi nie posiada jednak opcji wykupu napastnika. Trener Adi Huetter wie, jaki potencjał drzemie w Luce Joviciu i liczy, że wkrótce jego wkład przyniesie efekty do gry zespołu. – Mam nadzieję, że w Eintrachcie będzie biegał i pracował dla całego zespołu. To zostanie nagrodzone bramkami, które dla nas, w kwestii walki o Ligę Mistrzów, będą bardzo ważne – stwierdził.

Luka Jović trafił do Realu Madryt w czerwcu 2019 roku za 60 milionów euro z Eintrachtu Frankfurt. Od samego początku oczekiwano po nim dobrych występów, ale okazał się sporym rozczarowaniem. W sezonie 2019/2020 Jović zdobył dwie bramki w 32 meczach. Zdaniem hiszpańskich mediów, napastnik miał problem z nawiązywaniem bliższych relacji z resztą zespołu, a do tego miał problemy z prawem. W październiku zeszłego roku złamał zasady kwarantanny panujące w Serbii i mógł trafić na sześć miesięcy do więzienia. Ostatecznie skończyło się na karze finansowe w wysokości niemal 30 tysięcy euro, która została przekazana na cele charytatywne.

Trener Zinedine Zidane, zapytany o dobre występy Luki Jovicia w Bundeslidze, stwierdził, że tak słaba dyspozycja w Realu Madryt nie była spowodowana przez niego. – Łatwo mówić, że to moja wina. Kiedyś mówiono, że Sergio Reguilon to moja wina. Gdy piłkarz przebywa w Realu Madryt, wie, że jest tu trudno. Kiedy jesteś w środku klubu, musisz wygrać rywalizację. Wina nie leży po stronie trenera, to piłkarz musi pokazać, że się nadaje – stwierdził Zidane.

Luka Jović zdradza, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Nie będzie to Eintracht Frankfurt

Luka Jović do tej pory zagrał w 12 spotkaniach w Bundeslidze i strzelił w nich trzy gole oraz zanotował jedną asystę. W niemieckich mediach pojawiała się informacja, jakoby Eintracht Frankfurt rozważał wykup Jovicia po zakończeniu sezonu. Kiedy napastnik znów trafił do Frankfurtu, jego zespół zajmował dziewiąte miejsce w tabeli. Obecnie Eintracht znajduje się na czwartej lokacie z 50 punktami.

Jović nie ukrywał w wywiadzie dla niemieckiej gazety "Bild", że cieszy się z powrotu do Niemiec. – Wierzyłem, że Eintracht jest w stanie odnosić takie wyniki od momentu, kiedy znów tu przyjechałem. W przeciwnym razie nie zdecydowałbym się na taki ruch, dostawałem oferty od drużyn, które wtedy radziły sobie lepiej od Eintrachtu. Ten klub ma to, czego od dłuższego czasu potrzebowałem – powiedział.

Luka Jović zdradził też w wywiadzie, w jakim klubie zagra w przyszłym sezonie. Jeśli nic nie ulegnie zmianie, napastnik powróci do Realu Madryt i będzie walczył o miejsce w składzie. – Wszyscy wiedzą, że oficjalnie jestem piłkarzem Realu Madryt. To właśnie tam wrócę po zakończeniu sezonu i potem będę rozmawiał na temat kolejnego etapu mojej kariery – dodał.