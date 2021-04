Zinedine Zidane odpowiedział na plotki ws. Messiego i Ramosa. "Oby to nie było ich ostatnie El Clasico"

Realem Madryt. Do końca marca tego roku kapitan Realu miał się określić, czy przedłuży kontrakt. Według ostatnich doniesień "Marki", klub nie złoży nowej oferty Sergio Ramosowi i czeka na jego decyzję. Zawodnik domaga się podpisania kontraktu do 30 czerwca 2023 roku i chce zarabiać 12 milionów euro za sezon. Do tej pory klub wystosował dwie propozycje - jedna z nich zakładała podpisanie dwuletniej umowy z 10-procentową obniżką pensji, a druga – porozumienie na jeden sezon z taką samą pensją.

W sobotę 10 kwietnia 2021 roku Real Madryt zmierzy się z FC Barceloną w ramach 30. kolejki Primera Division. Zinedine Zidane nie będzie mógł skorzystać w tym meczu z Edena Hazarda, Daniego Carvajala, Sergio Ramosa i Raphaela Varane’a. Z kolei Ronald Koeman będzie musiał sobie poradzić bez Norberto Neto, Ansu Fatiego oraz Philippe Coutinho. – Niezależnie od wyniku meczu, wszyscy gramy dalej w lidze. To bardzo konkurencyjna liga i wszystkie ekipy mogą wygrać. Na razie to Atletico Madryt ma przewagę, bo jest pierwsze – powiedział trener Zinedine Zidane na przedmeczowej konferencji prasowej.

Trener Realu Madryt został też zapytany o sytuację Sergio Ramosa oraz Leo Messiego. Obu zawodnikom z końcem tego sezonu wygasają kontrakty i mogą od 1 lipca podpisać umowy z nowymi pracodawcami. Zidane ma nadzieję, że obaj pozostaną w Primera Division. – Mam nadzieję, że to nie jest ostatnie El Clasico dla Sergio Ramosa. Mam nadzieję, że zostanie i wy, dziennikarze, dobrze o tym wiecie. Też nie chcę, żeby to był ostatni klasyk Messiego. Niech zostanie w Barcelonie, jest mu tam dobrze. To będzie też dobre dla całej ligi – dodał.

Atletico Madryt jest liderem tabeli z 66 punktami. Jedno "oczko" mniej ma FC Barcelona, a trzy punkty do derbowego rywala traci Real. Zespół prowadzony przez Diego Simeone zmierzy się w niedzielę 11 kwietnia z Realem Betis. Relacja z El Clasico na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.