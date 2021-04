Piłkarze FC Barcelony domagają się transferu gwiazdy! Klucz do wygrania Ligi Mistrzów

W marcu 2021 roku włoski dziennikarz Fabrizio Romano ogłosił, że Neymar porozumiał się ustnie ws. nowego kontraktu z Paris Saint-Germain. Wciąż jednak obie strony nie ogłosiły przedłużenia współpracy do 30 czerwca 2026 roku. 4 kwietnia tego roku katalońskie radio "RAC1" podało informację, że piłkarz miał zmienić zdanie i liczy na powrót do FC Barcelony.

Szatnia Barcelony chce powrotu Neymara. Piłkarz musi jednak zmniejszyć swoje wymagania finansowe

W przypadku, gdyby Neymar nie zdecydował się na podpisanie nowego kontraktu z PSG, jego umowa będzie ważna tylko do 30 czerwca przyszłego roku. To oznacza, że zbliżające się letnie okno transferowe może być ostatnią okazją do zarobienia jakichkolwiek pieniędzy na Brazylijczyku. Tu swojej szansy może szukać FC Barcelona, której prezydentem od środy 17 marca tego roku jest Joan Laporta.

Jak informuje hiszpańska gazeta "Mundo Deportivo", szatnia Barcelony chce powrotu Neymara i wierzy, że ten transfer będzie wielkim krokiem do wygrania Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Zdaniem dziennikarzy tej gazety, chęć powrotu Neymara do Hiszpanii jest powodem, przez który wciąż piłkarz nie doszedł do porozumienia z Paris Saint-Germain. Klub jest zainteresowany Ousmane Dembele i nie należy wykluczać, że zostanie włączony do transakcji między PSG i Barceloną.

Paris Saint-Germain wykazuje zainteresowanie Antoinem Griezmannem, natomiast piłkarz nie chce być żadną kartą przetargową w rozmowach między klubami. Do tego Francuz jest zadeklarowanym fanem Olympique Marsylii. Główną przeszkodą dla Barcelony są wymagania finansowe Neymara. Liczy ona na to, że piłkarz zgodzi się na zmniejszenie pensji i wycofa roszczenie za "niewypłacenie premii za przedłużenie umowy z klubem". Mowa tutaj o kwocie 43,6 miliona euro.

Neymar zagrał w 21 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach i strzelił 13 bramek oraz zanotował osiem asyst. Pod względem asyst lepszy wynik od Brazylijczyka ma Angel Di Maria (13) oraz Kylian Mbappe (9).