Przytłoczona krytyką piłkarka usunęła wpis. I się zaczęło. "Historyczny moment"

Zaczęło się w środę od niewinnego wpisu Misy Rodriguez. 21-letnia bramkarka Realu Madryt dodała na Twittera dwa zdjęcia - swoje i Marco Asensio - z podobnymi celebracjami, na których z radości "rwą" swoje koszulki. Podpisała je hasłem: "Ta sama pasja". Wpis zawodniczki spotkał się jednak z krytyką i ogromną liczbą seksistowskich wpisów, w stylu: "Ta sama orientacja seksualna", "Pasja, ale i seksualna żądza" czy "I tak nie pójdzie z tobą do łóżka". Przytłoczona krytyką Rodriguez zdecydowała się na usunięcie wpisu. Ale zareagował Asensio. "Ta sama pasja. Niech nikt nie zabroni ci mówić tego, co myślisz" – napisał na Twitterze piłkarz Realu, a jego wpis rozpoczął lawinę wsparcia dla młodej Hiszpanki.

Akcja "ta sama pasja" ("Misma pasión") stała się popularna w piłkarskich mediach społecznościowych. Wpisy opublikowało wielu zawodników Realu, na czele z Viniciusem, Marcelo, Casemiro czy Raphaelem Varane'em. "Musimy robić więcej, by walczyć z rasizmem, seksizmem, homofobią czy innymi formami dyskryminacji. Nie ma dla nich miejsca. Wszyscy jesteśmy równi" – napisał stoper.

Włączyły się też kluby. Wsparcie płynęło nie tylko z Hiszpanii (np. Barcelona, Valencia, RCD Espanyol), ale z całego świata – wpisy opublikowały Chelsea, Bayern, Sao Paulo, Tottenham, Benfica czy Eintracht Frankfurt. Trend dotarł nawet do Polski, bo walkę o równość wsparł m.in. PZPN i Śląsk Wrocław.

Akcja "Misma Pasión" poruszyła hiszpański sport. Koszykarze Rudy Fernandez czy Pau Gasol też opublikowali wpisy na Twitterze. Starania wsparł minister sportu Jose Manuel Rodriguez Uribes, a temat trafił też na okładkę największego krajowego sportowego dziennika "MARCA".

Misa, która w tym sezonie stała się podstawową zawodniczką Realu i która przebywa obecnie na zgrupowaniu reprezentacji Hiszpanii, opublikowała na Twitterze wpis z podziękowaniami.

– Dziękujemy piłkarzom Realu za ich zachowanie. To dzięki ich wsparciu świat sportu się zjednoczył, by powiedzieć: "Dość". Uważam, że to historyczny moment, którego znaczenie zrozumiemy dopiero za jakiś czas – twierdzi Arkaitz Coca, założyciel Unik, agencji reprezentującej Misę Rodriguez.