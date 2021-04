Transfer Barcelony może upaść na ostatniej prostej. Drastyczna zmiana warunków

FC Barcelona zaczyna już myśleć nad transferami przed kolejnym sezonem. Jednym z najważniejszych celów jest sprowadzenie nowego środkowego obrońcy.

REKLAMA

Zobacz wideo Iniesta o Pedrim: "Ma kolosalny potencjał i wspaniałą przyszłość w Barcelonie"

Hansi Flick jednoznacznie ocenił grę piłkarzy Bayernu w meczu z PSG

W zeszłym roku na powrót do zespołu z Camp Nou zgodził się młody defensor Manchesteru City, Eric Garcia, który ma ważny kontrakt z angielską drużyną tylko do końca czerwca 2021 roku. Hiszpan dogadał się z ekipą z Katalonii, ustalając warunki kontraktu indywidualnego.

Powrót Erica Garcii na Camp Nou stanął pod dużym znakiem zapytania. "Okaże się, czy przyjmie propozycję"

Internetowe wydanie dziennika "Marca" donosi, że FC Barcelona postanowiła zmienić wcześniejsze ustalenia zawarte z Garcią, obniżając mu drastycznie pensję! Niespodziewana sytuacja ma mieć związek z objęciem funkcji nowego dyrektora sportowego w klubie przez Mateu Alemany'ego, który wspólnie z nowym prezydentem Joanem Laportą przyjrzał się szczegółowo sytuacji ekonomicznej klubu.

"Barcelona chce zmienić pierwszą propozycję ze względu na sytuację finansową klubu, która pogorszyła się z powodu COVID-19 i poniesionych później kosztów. Teraz okaże się, czy zawodnik, któremu zawsze zależało na powrocie do Barcelony, przyjmie tę propozycję" - czytamy na łamach hiszpańskiego dziennika.

Na razie nie wiadomo, czy piłkarz zgodzi się na obniżkę pensji, która ma być bardzo duża. - Jeśli Eric García chce przejść do Barcelony, będzie musiał zaakceptować nowe warunki kontraktu. Zredukowali mu połowę tego, co uzgodniono wcześniej - przekazał na Twitterze Gerard Romero z radia "RAC1".

Alarm w Monachium! Bayern stracił dwóch kolejnych piłkarzy

Eric Garcia w obecnym sezonie zagrał zaledwie 10 spotkań we wszystkich rozgrywkach w barwach Manchesteru City, spędzając na murawie tylko 693 minuty. Młody Hiszpan jest piłkarzem pierwszego zespołu angielskiego klubu od lipca 2019 roku. Wcześniej obrońca występował w juniorskiej drużynie Barcelony do lat 16 od lipca 2016 do lipca 2017 roku, zanim trafił do Anglii, gdzie zaczął grać w juniorskich zespołach Manchesteru City.