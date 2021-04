Wielki problem FC Barcelony! Kluczowy piłkarz nie zagra w El Clasico!

W ostatnim meczu ligowym z Realem ValladolidBarcelona wykreowała aż 25 sytuacji bramkowych, ale strzeliła tylko jednego gola. W doliczonym czasie gry bramkę na wagę trzech punktów zdobył Ousmane Dembele. I choć Barcelona zbliżyła się na punkt do lidera LaLigi Atletico Madryt, to nastroje w Katalonii wcale nie są najlepsze. A to dlatego, że w meczu z Realem Madryt prawdopodobnie nie wystąpi Gerard Pique.

W środę piłkarze Barcelony mieli wolne, ale na boisku treningowym zjawił się Pique, który w ostatnich dniach bardzo ciężko trenuje, by wrócić na El Clasico. Dziennikarze "Deportes Cuatro" informują jednak, że to mało prawdopodobne, choć mecz odbędzie się dopiero w sobotę.

Co zrobi Ronald Koeman? Holender najprawdopodobniej zdecyduje się wystawić duet Clement Lenglet - Ronald Araujo. Z kolei 34-letni Pique, który w tym sezonie ligowym rozegrał zaledwie 11 spotkań, będzie się szykował na finał Pucharu Króla. 17 Kwietnia Barca zmierzy się z Athletic Club.

Jak wygląda sytuacja w tabeli? Atletico ma 66 punktów, Barcelona punkt mniej, a Real Madryt ma 63 pkt.

Parafrazując Arkadiusza Onyszkę można byłoby napisać: "A teraz do wszystkich znawców futbolu, ekspertów. Proszę oznaczyć trenera Zidane'a, Real i Viniciusa i napisać dużymi literami: PRZEPRASZAM". W tym sezonie wielokrotnie ogłaszano koniec sezonu dla Realu, ale jego piłkarze - jak podkreśla Predrag Mijatović - zawsze wracają. A dobrym tego przykładem jest Vinicius, na którym wielu postawiło krzyżyk i który był bohaterem starcia z Liverpoolem (3:1) - o czym pisze Jakub Kręcidło.

