Piłkarz Barcelony wrócił do ojczyzny na kolejną operację. To koniec sezonu?

Latem 2020 roku Philippe Coutinho wrócił do stolicy Katalonii po wypożyczeniu do Bayernu Monachium. Pomocnik liczył, że sprosta stawianym wobec niego oczekiwaniom, jednak na przeszkodzie stanęła mu kontuzja, której nabawił się w grudniu ubiegłego roku.

Philippe Coutinho musi przejść trzecią operację

Jak informuje brazylijski portal Globoesporte, Philippe Coutinho specjalnie wrócił do Brazylii na konsultację w sprawie kontuzjowanego lewego kolana. Na miejscu okazało się, że niezbędna będzie kolejna, trzecia już operacja z powodu torbieli łąkotki. Zabieg przeprowadzi lekarz reprezentacji Brazylii Rodrigo Lasmar.

Globoesporte przekonuje, że dzięki zabiegowi pomocnik będzie jeszcze w stanie wrócić do gry w tym sezonie. Według wstępnych prognoz, jeśli wszystko poszłoby zgodnie z planem, zawodnik FC Barcelony mógłby wrócić na boisko jeszcze przed rozpoczęciem Copa America. Turniej ten rozpoczyna się 13 czerwca.

Podobny przypadek Ansu Fatiego

Hiszpańskie media, z dziennikiem "AS" na czele informują, że po tego typu zabiegu Coutinho będzie mógł grać na najwyższym poziomie przez 3-4 lata. Oznacza to, że po tym czasie kolano poddane tak inwazyjnemu zabiegowi może coraz częściej się "odzywać". Co więcej, przytaczany jest również przykład innego zawodnika FC Barcelony, Ansu Fatiego, który będzie musiał przejść podobny zabieg. W jego przypadku jednak skutki zabiegu prawdopodobnie byłyby odczuwalne jeszcze później.

Philippe Coutinho rozegrał w sezonie 2020/21 14 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty. Jego kontrakt z FC Barceloną jest ważny do 30 czerwca 2023 roku.