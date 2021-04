Leo Messi przedstawił Barcelonie swoje żądania. Trzy warunki, by został w klubie

Kontrakt Leo Messiego z Barceloną wygasa niespełna za trzy miesiące. Argentyńczyk zapowiedział, że decyzję ws. przyszłości podejmie dopiero po zakończeniu sezonu, jednak trwa jego kuszenie, choć chętni zaczynają się wykruszać. Paris Saint-Germain wolałoby zatrzymać Kyliana Mbappe, a Manchester City nie tylko uważa, że Leo jest bliższy pozostania na Camp Nou, to jeszcze - słowami Pepa Guardioli - ma problemy finansowe po pandemii.

Leo Messi przygotował listę warunków, by zostać w Barcelonie

Jak poinformował Eurosport, Messi miał przygotować listę warunków, których spełnienia oczekuje, by zostać w Barcelonie. Leo chce, by sprowadziła ona przynajmniej jednego piłkarza światowej klasy. Zdaniem Ferrana Revertera, nowego dyrektora generalnego klubu z Camp Nou, to realny scenariusz nawet mimo problemów finansowych Barcy. Do tego, 33-latek pragnie, by klub dalej stawiał na młodzież (Ansu Fatiego, Ilaixa Moribę, Pedriego) i by poprawiona została komunikacja na linii on – dyrektor sportowy Ramon Planes. Z nim Leo nie ma tak bliskiego kontaktu jak z Ronaldem Koemanem, z którym dogaduje się lepiej niż z którymkolwiek z ostatnich szkoleniowców.

Czy Leo Messi zostanie w Barcelonie?

Na decyzję Messiego ws. przyszłości trzeba będzie jeszcze poczekać. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że Argentyńczyk zdecyduje się podpisać nową umowę z Barceloną, tym bardziej, że w ostatnich tygodniach klub z Camp Nou gra naprawdę dobrze. Katalończycy włączyli się do walki o mistrzostwo Hiszpanii, 17 kwietnia rozegrają finał Pucharu Króla, a sam Leo wydaje się ponownie czerpać radość z gry w piłkę.