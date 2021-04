Potężna reklama z Ramosem w centrum Barcelony. Wykorzystał pomysł Laporty. Wpadka

9 kwietnia 2021 roku światło dzienne ujrzy druga część dokumentu "La Leyenda de Sergio Ramos" na platformie Amazon Prime. Aby zwiększyć jego zasięg, amerykańska platforma powiesiła baner z wizerunkiem piłkarza Realu Madryt w centrum Barcelony, napisany w języku katalońskim. Podobny manewr w grudniu zeszłego roku, podczas wyborów prezydenckich w Barcelonie, zastosował Joan Laporta, który wywiesił baner w Paseo de la Habana w Madrycie o treści: "Nie mogę się doczekać, żeby ponownie Was zobaczyć".

Sergio Ramos wykorzystał pomysł Joana Laporty. Baner zawierał jednak błąd gramatyczny

Sergio Ramos kontynuuje promocję drugiej części filmu dokumentalnego na swój temat. W celu zwiększenia jego zasięgu pojawił się baner z podobizną piłkarza na ulicy Passeig de Gracia w Barcelonie. Lokalne media zauważyły, że zawierał on błąd gramatyczny. Po polsku treść sloganu brzmiała tak samo, jak w przypadku baneru Joana Laporty, czyli "Nie mogę się doczekać, żeby Was zobaczyć". W języku katalońskim powinno to brzmieć: "Ganes que em torneu a veure", a finalnie widniał zapis: "Ganes de que em torneu a veure".

W przeciwieństwie do daty premiery filmu dokumentalnego wciąż nie jest znana przyszłość Sergio Ramosa. Jego umowa z Realem Madryt wygasa z końcem tego sezonu, a do końca marca miał się określić w sprawie swojej przyszłości. Zatem wciąż nie wiadomo, czy Ramos przedłuży kontrakt z Realem, czy też zdecyduje się zmienić klub. Zainteresowane takim transferem jest Paris Saint-Germain, które obserwuje jego sytuację i nie zamierza podejmować konkretnych ruchów do momentu, aż rozmowy zawodnika z Realem Madryt się oficjalnie nie zakończą.

1 kwietnia 2021 roku Real poinformował w oficjalnym komunikacie, że Sergio Ramos doznał kontuzji lewej łydki. Hiszpańskie media uważają, że nie zagra przez najbliższy miesiąc. Ramos zagrał w 20 spotkaniach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył cztery bramki i zanotował jedną asystę. Z Hiszpanem w składzie Real Madryt zanotował sześć czystych kont.