Hiszpanie szaleją! Raiola negocjuje z dwoma gigantami. "Plan na Haalanda jest prosty"

Chciałoby się powiedzieć, że to prima aprilis... ale Mino Raiola z powagą podchodzi do transferu Erlinga Brauta Haalanda. Jeszcze w czwartek agent młodego Norwega udał się z Barcelony do stolicy Hiszpanii, aby przeprowadzić rozmowy z Realem Madryt.

2 Fot. LEON KUEGELER / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl