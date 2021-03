Manchester City jest przekonany: Messi podjął ostateczną decyzję ws. przyszłości

Manchester City chciał pozyskać Messiego zeszłego lata, kiedy to Argentyńczyk próbował rozwiązać kontrakt z Barceloną. Kiedy jednak okazało się, że do tego potrzebna by była walka prawna w sądzie, Messi odpuścił, nie chcąc w ten sposób żegnać się z klubem, w którym spędził 20 lat swojego życia.

Zobacz wideo Seria zatrzymań w Barcelonie. Pique już wcześniej zwracał uwagę na dziwne zachowania władz klubu

Teraz wprawdzie sytuacja byłaby inna, ponieważ kontrakt Messiego z Barceloną wygasa z końcem sezonu i Argentyńczyk mógłby bez trudu podpisać umowę z kimkolwiek by chciał. Jak informuje jednak kataloński "Sport", nowym pracodawcą sześciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki nie będzie Manchester City. W klubie, którego trenerem jest dobrze znany Messiemu Josep Guardiola, a wśród dyrektorów można znaleźć związanych w przeszłości z Barcą Txikiego Begiristaina i Ferrana Soriano, panuje bowiem przekonanie, że Leo Messi zdecyduje się pozostać w stolicy Katalonii.

Kolosalna strata Barcelony! Mimo to klub chce kupić trzech piłkarzy

Mimo to lider Premier League nie zamierza rezygnować z transferu światowej gwiazdy w trakcie letniego okna transferowego. Chodzi o zawodnika ofensywnego, jako że z klubu latem odejdzie Sergio Aguero (który może trafić do Barcelony). Na liście życzeń City znajdują się Erling Haaland (Borussia Dortmund), Harry Kane (Tottenham), a także Romelu Lukaku (Inter Mediolan).

Czy Messi pozostanie w Barcelonie? Tego jeszcze nie wiadomo, aczkolwiek po zwycięstwie Joana Laporty w wyborach na prezydenta klubu szanse na to zdecydowanie wzrosły. O Argentyńczyka wciąż jednak zabiega francuskie Paris Saint Germain, a sam piłkarz ma podjąć decyzję w sprawie swojej przyszłości po zakończeniu sezonu 2020/21, w którym Barcelona wciąż może sięgnąć po mistrzostwo i puchar Hiszpanii.