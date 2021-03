Dwóch kandydatów do zastąpienia Zidane'a w Realu. Rewolucja albo kontynuacja

Zinedine Zidane powrócił na stanowisko trenera Realu Madryt w marcu 2019 roku. Wcześniej Francuz odpowiadał za wyniki zespołu ze stolicy Hiszpanii w latach 2016-2018. Za jego rządów Real Madryt wygrał trzy razy Ligę Mistrzów, ale też dwukrotnie zdobył Superpuchar Hiszpanii, Superpuchar UEFA, Klubowe Mistrzostwo Świata oraz mistrzostwo krajowe.

W tym sezonie Zidane jest krytykowany za swoje podejście do starszych piłkarzy, ale też za postawę zespołu w listopadzie i styczniu. Uratować go mogą tylko dobre wyniki na koniec sezonu w La Lidze, a także sukces w Lidze Mistrzów. Coraz głośniej jednak mówi się, że Francuz może już latem chcieć odejść z Realu Madryt, aby podjąć nowe wyzwanie, np. jako selekcjoner reprezentacji Francji.

Dwóch kandydatów do zastąpienia Zinedine'a Zidane'a

"AS" informuje, że władze Realu Madryt chcą być gotowe na wypadek odejścia Zidane'a. - Działacze mają nadzieję, że Zinedine Zidane pozostanie w klubie. Szykowane są jednak plany na wypadek rozstania się z Zidane'em - informują dziennikarze. Ich zdaniem wybrano już dwóch kandydatów, którzy mogliby go zastąpić.

- Joachim Loew i Raul - to główni kandydaci do zastąpienia Zidane'a. Pod warunkiem, że ten zdecyduje się odejść po zakończeniu bieżącego sezonu. Loew to zapowiedź nadchodzącej rewolucji, z kolei Raul ciągłości w klubie - przyznają dziennikarze.

Joachim Loew mógłby przejść do Realu po zakończeniu pracy z reprezentacją Niemiec. Już zapowiedział, że rozstanie się z kadrą po zakończeniu tegorocznych mistrzostw Europy. Raul aktualnie jest trenerem drużyny rezerw Realu Madryt i w każdej chwili mógłby przenieść się do pierwszego zespołu.